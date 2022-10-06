3 لاعبين يمثلون جودو الإمارات في بطولة العالم بطشقند

المصدر: وام

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أسفرت قرعة بطولة العالم للجودو، المقامة حاليا في طشقند عاصمة أوزبكستان، عن مواجهة لاعبنا طلال شفيلي لبطل أوكرانيا مانوكي هيفوره في منافسات وزن (تحت 81 كجم) بعد غد السبت، بعدما خصصت منافسات اليوم الخميس لمباريات الوزن الخفيف من الجنسين.

ويلتقي بعد غد السبت لاعبنا جريجوري عمران مع التركي زجانك ميهيل في وزن تحت 90 كجم على أن يلتقي لاعبنا ظافر أرام في وزن تحت 90 كجم مع البلغاري جورجيف بوريس.

وحرص سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو خلال اتصاله بناصر التميمي رئيس البعثة على الاطمئنان على سلامة البعثة عقب سفرها من المجر ومدى إصابة اللاعب محمدوف عمر، وإمكانية مشاركته في بطولة أبو ظبي جراند سلام للجودو، المقررة من 21 إلى 23 أكتوبر الحالي.

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