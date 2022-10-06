5 ميداليات للإمارات في «عربية المضمار»

المصدر: القاهرة - محمد أبو إسماعيل

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حصد نجوم منتخب الدراجات 5 ميداليات ملونة، بواقع ذهبيتين و3 فضيات، في اليوم الأول من البطولة العربية للمضمار في القاهرة، التي تقام حتى 9 أكتوبر الجاري في مضمار القاهرة الدولي، لينهي المنتخب الوطني اليوم الأول من البطولة متساوياً في عدد الميداليات مع المنتخب المصري قبل استكمال باقي السباقات.

ونجحت صفية الصايغ في حصد أول ميدالية ذهبية للإمارات في سباق 500 متر، كما حصد سيف معيوف، بطل طواف صلالة، ذهبية سباق الإسكراتش رجال في ختام اليوم الأول بعد سباق قوي نجح فيه أيضاً أحمد المنصوري في اقتناص الميدالية الفضية، بينما تكفلت البطلة الصاعدة هدى حسين بإحراز فضيتين في منافسات الشابات لسباقي الإسكراتش، و500 متر شابات.

وأكدت المهندسة خلود الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الدراجات، سعادتها بالمستوى الرائع الذي قدمه المنتخب في اليوم الأول. وشهد سباق الإسكراتش رجال منافسة قوية وكبيرة بين المنتخبات في السباق الذي شارك فيه 10 لاعبين، ونجح فيه سيف معيوف في القيام بهجوم من البداية ليفرق بدورة كاملة عن المتسابقين لينجح أحمد المنصوري بتحقيق الميدالية الفضية.

ومن ناحية أخرى، فاز تادي بوغاتشار من فريق الإمارات للدراجات الهوائية بالمركز الأول في سباق تري فالي فارزين في إيطاليا، بفضل انطلاقته المثالية لتجاوز المجموعة المتقدمة التي تشكلت من 20 دراجاً، ليفوز بالسباق الذي هيمن فريق الإمارات على مجرياته.

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