5 ميداليات للإمارات في اليوم الأول للبطولة العربية للمضمار بالقاهرة

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

حصد لاعبو منتخب الإمارات للدراجات 5 ميداليات ملونة بواقع ذهبيتين و3 فضيات في اليوم الأول من البطولة العربية للمضمار التي تتواصل حتى 9 أكتوبر الجاري على مضمار القاهرة الدولي لينهي اليوم الأول من البطولة متساويا في عدد الميداليات مع المنتخب المصري قبل استكمال باقي السباقات.

فقد نجحت صفية الصايغ في حصد أول ميدالية ذهبية للإمارات في سباق 500 متر فيما نجح سيف معيوف، بطل طواف صلالة في حصد ذهبية سباق الاسكراتش رجال في ختام اليوم الأول بعد سباق قوي نجح فيه أيضاً أحمد المنصوري في حصد الميدالية الفضية.

بينما تكفلت البطلة الصاعدة هدى حسين بإحراز فضيتين في اليوم الأول شابات في سباقي الاسكراتش، و500 متر شابات.

وأعربت المهندسة خلود الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الدراجات، عن سعادتها بالمستوى الرائع الذي قدمه المنتخب في اليوم الأول والتطور الكبير في مستوى الفتيات والمنافسة مع منتخبات عريقة في رياضة الدراجات مثل مصر والجزائر والمغرب والسعودية، وتوقعت مزيدا من الإنجازات والميداليات في باقي أيام البطولة.

وشهد سباق الاسكراتش رجال منافسة قوية وكبيرة بين المنتخبات في السباق الذي شارك فيه 10 لاعبين من مصر والإمارات والجزائر والمغرب والسعودية والسودان وعمان، ونجح فيه سيف معيوف من مباغتة منافسيه من البداية ليفرق دورة كاملة عنهم والحفاظ على هذا الفارق حتى أخر السباق الذي نجح في ختامه بتحقيق الميدالية الفضية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز