أندريه روبليف يدافع عن لقبه في «مبادلة للتنس»

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أعلنت شركة فلاش للترفيه، الجهة المنظمة لبطولة مبادلة العالمية للتنس، عن عودة أندريه روبليف إلى أبوظبي في ديسمبر المقبل للدفاع عن لقبه، لينضم إلى قائمة النجوم الستة المشاركين من فئة الرجال، والتي تضم أيضاً كلاً من كارلوس ألكاراز وكاسبر رود، وثلاثة أسماء بارزة ستكشف عنها الجهة المنظمة قريباً.

وحصد صاحب الـ 24 عاماً أول ألقابه في بطولة مبادلة العالمية للتنس بعد فوزه على أندي موراي بثلاث مجموعات متتالية في مركز التنس الدولي في مدينة زايد الرياضية في ديسمبر الماضي.

ويملك روبليف في سجله لغاية الآن 11 لقباً فردياً وثلاثة ألقاب زوجية ضمن منافسات الجولة العالمية لرابطة محترفي التنس، كما فاز بذهبية المنافسات الزوجية المختلطة في أولمبياد طوكيو 2020.

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