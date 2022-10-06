6 مباريات في «عربية السلة»

المصدر: الكويت ـ أحمد عبد اللطيف

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تشهد منافسات الجولة الثانية من الدور التمهيدي لبطولة الأندية العربية الـ34 لكرة السلة للرجال 6 مباريات من خلال المجموعات الأربع التي يستضيفها نادي الكويت الكويتي حتى 15 أكتوبر الجاري على صالة الاتحاد الكويتي بمجمع صالات الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم، وفي صالة نادي الكويت بكيفان يلتقي الرياضي اللبناني مع نظيره الغرافة القطري وتجمع المباراة الثانية أهلي بنغازي الليبي مع الاتحاد السكندري المصري، بينما يصطدم أهلي حلب السوري مع الكويت مستضيف البطولة.

وعلى صالة نادي الكويت، يلتقي بيروت اللبناني مع وداد بوفاريك الجزائري، ثم يواجه كاظمة نظيره الأهلي البحريني، ويلعب السد القطري مع البشائر العماني، فيما تخلد فرق أندية الجهراء، والأهلي المصري، والميناء اليمني، ودجلة الجامعة العراقي، للراحة بعد أن خاضت منافسات اليوم الأول.

تنظيم

من جانبه، أثنى عبدالله شلبي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة السلة على حسن تنظيم نادي الكويت الكويتي والاتحاد الكويتي لكرة السلة للنسخة 34 للبطولة العربية واحترافية عمل اللجنة المنظمة للبطولة، وقال: تسير كافة الأمور بسلاسة ويسر، وقد هيأت اللجنة المنظمة بنادي الكويت برئاسة بدر العصيمي كافة سبل النجاح للبطولة .

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