أتلانتا هوكس وميلووكي باكس في أبوظبي اليوم

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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تتجه أنظار عشاق دوري السلة الأمريكي NBA إلى أبوظبي في الثامنة مساء اليوم لمتابعة حدث فريد للمرة الأولى من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، حيث تستضيف العاصمة الإماراتية مباراتي الدور التمهيدي لدوري السلة الأمريكي للمحترفين 2022 بين فريقي أتلانتا هوكس وميلووكي باكس يومي 6 و8 أكتوبر في صالة الاتحاد آرينا بجزيرة ياس.

وتعد استضافة أبوظبي للمواجهتين المرتقبتين تاريخية كونها المرة الأولى التي يقام فيها أي مباراة رسمية لدوري رابطة المحترفين الأمريكية في المنطقة في فعالية ستحظى بمتابعة الملايين حول العالم، وذلك ضمن شراكة استراتيجية تمتد لسنوات عدة بين دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي والرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية.

وتقام المباراة الأولى بين الفريقين اليوم الخميس، فيما تقام المباراة الثانية بعد غد السبت وسط ترقب بحضور جماهيري كبير من عشاق اللعبة الذين حرصوا على شراء التذاكر. وأجرى الفريقان تدريباتهما أمس بصالة الاتحاد آرينا بجزيرة ياس وسط اهتمام إعلامي كبير نظراً لأهمية المباراة. ويحضر الحدث أسطورة كرة السلة الأمريكية شاكيل أونيل، السفير الرسمي للحدث، عضو فريق الذكرى 75 لتأسيس الرابطة الوطنية، والذي أعرب عن سعادته بالمشاركة في الفعالية الفريدة في العاصمة أبوظبي.

حماس

من جهته أعرب آدم سيلفر مفوض الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية عن سعادته بالتجهيزات الرائعة في أبوظبي لاستضافة الحدث المتوقع أن يكون على أعلى مستوى، مؤكداً أنه يشعر بالحماس لمتابعة المباراتين وسط أجواء ملتهبة من محبي وعشاق اللعبة في دولة الإمارات. وقال في تصريحاته على هامش تدريبات فريق ميلووكي باكس أمس: «فوجئت بالشغف الكبير من الجماهير والمسؤولين هنا في أبوظبي عن الحدث، وأتوقع تحقيق نجاح مبهر للفعالية التي تأتي في إطار تعاون مثمر مع هيئة الثقافة والسياحة». وأضاف: «التحضيرات للحدث سارت بشكل جيد، خصوصاً فيما يتعلق بالنواحي التنظيمية التي تؤكد القدرات الهائلة التي تمتلكها الإمارات والتي كانت سبباً أيضاً في اختيارها لاستضافة مباريات دوري السلة الأمريكي للمحترفين».

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