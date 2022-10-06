النصر نجم تصفيات «الريشة الطائرة»

المصدر: دبي - البيان

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تميز نادي النصر وسيطر على تصفيات بطولة العرب وغرب آسيا بنجاح للريشة الطائرة التي اختتمت أول من أمس ونظمها اتحاد الإمارات للريشة الطائرة بالتعاون مع أكاديمية اكسترا بإمارة الشارقة، وأسفرت نتائج التصفيات لفئة الإناث تحت 19 سنة عن فوز اللاعبات سميرة البلوشي بالمركز الأول واليازية أحمد بالمركز الثاني وغاية المهيري بالمركز الثالث، ليحتل بذلك نادي النصر المراكز الثلاثة الأولى لهذه الفئة.

أما في منافسات الإناث تحت 17 سنة فكان المركز الأول والثاني من نصيب لاعبات نادي النصر غدير الطاهري وفرح إبراهيم.

وفي منافسات الإناث تحت 15 سنة حققت لاعبة النصر مريم الحامد المركز الأول . وفي نتائج تصفيات الرجال تحت 19 سنة، فاز بالمركز الأول اللاعب ناصر ميرزا من نادي النصر. وفي منافسات الرجال تحت 17 سنة انتزع نادي اتحاد كلباء المراكز الأربعة الأولى . أما عن فئة الرجال تحت 15 سنة فحل في المركز الأول لاعب نادي النصر عبد العزيز محمد.

وشهد المنافسات أعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للريشة سالم المزروعي نائب رئيس مجلس الإدارة وحسين الأميري المدير المالي للاتحاد ومنى السهلاوي رئيس لجنة الاستثمار وسارة الصايغ رئيس لجنة التسويق بالاتحاد. وعبر المزروعي عن سعادته الكبيرة بهذا التنافس الرياضي القوي، مؤكداً على تمتع كل اللاعبين بعزيمة وإرادة قوية.

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