«دولي الجودو» يطمئن على جاهزية الإمارات لـ«الغراند سلام»

المصدر: طشقند - البيان

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اطمأنت اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للجودو في اجتماعها أول من أمس في العاصمة الأوزبكية طشقند برئاسة ماريوس فايز وحضور ناصر التميمي أمين خزينة الاتحاد الدولي للجودو IJF على جاهزية العاصمة أبوظبي لبطولة الغراند سلام الكبرى التي تنطلق بعد أسبوعين في صالة الجوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية.

ونقل ناصر التميمي تحيات محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو وترحيبه بأسرة الاتحاد الدولي للجودو في إمارات الأمن والسلام والمحبة خلال فعاليات البطولة المقبلة.

وناقش المكتب التنفيذي حاضر ومستقبل الجودو على المستوى العالمي بهدف تعزيز قيم الجودو مثل الصداقة والوحدة والسلام، وتوفير فرص اللعب لكل الراغبين دون قيد أو استثناء بهدف تحقيق أحلامهم. وقدم أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو تقريره حول الوضع المالي الذي يسير في المسار الصحيح بالرغم من الصعوبات التي واجهها العالم على مدى السنوات الماضية، بجانب التقارير الأخرى.

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