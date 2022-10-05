عبدالله إبراهيم رئيسا للجنة المؤتمرات والعضوية بالاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية

المصدر: وام

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أختير عبد الله إبراهيم رئيس جمعية الإعلام الرياضي الإماراتي رئيسا للجنة المؤتمرات والعضوية بالاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية

وكانت العاصمة الإيطالية روما قد شهدت إجراء انتخابات الاتحادات القارية ومنها الآسيوي على هامش "كونجرس" الاتحاد الدولي، وانتخابات مكتبه التنفيذي .

ووجه عبد الله إبراهيم الشكر لأعضاء المكتب التنفيذي الجديد للاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية على هذه الثقة، متمنيا لمجلس إدارة الاتحاد التوفيق في الدورة الجديدة .

و شهد الاجتماع تشكيل 3 لجان جديدة هي لجنة المؤتمرات والعضوية ولجنة تدريب المراسلين الشباب برئاسة الهندي سوبود مالا باروا، ولجنة التسويق برئاسة رئيس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية الكوري الجنوبي هيدون جونج.

وعلى صعيد انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، فاز الإيطالي جياني ميرلو بالتزكية برئاسة دورة جديدة للاتحاد الدولي لمدة 4 سنوات مقبلة فيما احتفظ الأمين العام والمدير المالي للاتحاد الدولي بمنصبيهما بالتزكية لدورة جديدة.

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