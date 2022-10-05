منتخبات الإمارات تدشن مشوارها بـ «عربية الغولف» بتونس غداً

المصدر: تونس - فائز بجبوج

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تدشن منتخبات الإمارات للغولف مشوارها اليوم الخميس في منافسات البطولة العربية 21 للشباب تحت 18 سنة والناشئين تحت 15 سنة، والثانية للأشبال تحت 13 سنة، والأولى للفتيات تحت 15 سنة، و12 للسيدات بمواجهة منتخبات المجموعة الأولى، التي ضمت منتخبات قطر وتونس وليبيا في البطولة التي ينظمها الاتحاد العربي للغولف، تحت رعاية وإشراف وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية التونسية، ويحتضنها نادي غولف سيتروس، وعلى ملعبي الزيتون والغابة ذوَي الـ9 حفرات لكل منهما في مدينة الحمامات التونسية، وتستمر لغاية 9 أكتوبر الجاري، بمشاركة ما يقارب 100 لاعب ولاعبة يمثلون 10 دول عربية، بعد اعتذار الصومال.

ويمثل الإمارات في هذا المحفل العربي كل من اللاعبين: راشد الجسمي ومحمد سكيك وعبدالله السويدي في منتخب الشباب، وسلطان الجسمي وعبدالله كلبات وراشد النقبي في منتخب الناشئين، وعبدالله درويش وحميد السويدي وعبدالله سالمين في الأشبال، ومنتخب السيدات المكون من اللاعبات حمدة السويدي وعلياء العمادي، واللاعبة سارة علي تشارك بمنافسات فئة الفتيات تحت 15 سنة.

الأقوى

وينتظر أن يكون مستوى هذه البطولة أرفع من البطولات الماضية بحكم الاهتمام المتزايد برياضة الغولف في الوطن العربي وتطور مستوى اللعبة في العديد من الدول العربية، وخاصة المغرب، لا سيما الخليجية منها، التي ستكون حاضرة بقوة بمدينة الحمامات من أجل المراهنة على ميداليات وكؤوس البطولة.

وتواجه منتخبات الإمارات بجميع منتخبات الفئات العمرية الشباب تحت 18 سنة والناشئين تحت 15 سنة والأشبال تحت 13 سنة والفتيات تحت 15 سنة، تواجه منتخبات قطر وليبيا، بينما وضعت القرعة منتخب سيدات الإمارات بالمجموعة القوية التي ضمت إلى جانبها منتخبي قطر وتونس.

ويخوض منتخبنا الوطني منافسات البطولة في سعيه لتحقيق أفضل النتائج كما هو الحال عند بقية المنتخبات المشاركة، وسط منافسة ساخنة بين أكثر من 100 لاعب ولاعبة يتنافسون على ألقاب منافسات الفردي. وكان منتخبنا قد أنهى تحضيراته الجادة لهذا العرس العربي بعد أن أجرى على مدار اليومين الماضيين 3 حصص تدريبية صباحية ومسائية امتدت لأربع ساعات لكل حصة تدريبية.

فنية وتحكيمية

وكانت اللجنة الفنية والتحكيمية قد اعتمدت صباح أمس أهلية اللاعبين، وتم شرح الأمور الفنية والتنظيمية والتحكيمية للبطولة، بحضور الحكم العالمي المغربي عبداللطيف البشاري، وعبدالعزيز الملا نائب رئيس الاتحاد العربي، ومن الإمارات خالد الشامسي الأمين العام للاتحاد، وأكرم سكيك المدير العام للاتحاد، وسمير الولاني مدرب المنتخبات، ونوفل شوشان مدير الاتحاد الفني، وبحضور ممثلي الفرق المشاركة.

وأجرت مراسم القرعة لتحديد مواعيد انطلاق المنافسات اعتباراً من الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الخميس، وكان خلال الفترة المسائية من أمس قد تم الإعلان الرسمي لافتتاح البطولة خلال حفل الافتتاح الرسمي للعرس العربي للغولف.

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