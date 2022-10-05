مهرجان براعم المصارعة بالشارقة السبت

المصدر: الشارقة - البيان

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ينظم اتحاد المصارعة والجودو بعد غدٍ بالصالة الرياضية بمدرسة الأنصار العالمية بالشارقة مهرجان البراعم للمصارعة للمواطنين والمقيمين تحت شعار «الكل فائز»، بعد أن أغلق باب الاشتراك فيه أمس الأربعاء استعداداً لاحتفال المراحل العمرية، وقد تحددت الخامسة من مساء اليوم موعداً للميزان الرسمي للمشاركين بعد إغلاق باب التسجيل على أن تجرى قرعة البطولة في السادسة من مساء يوم غدٍ، وتبدأ المنافسات في العاشرة صباح السبت.

وهنأ محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس اتحاد المصارعة والجودو جميع الأندية الأعضاء بمناسبة استئناف نشاط الاتحاد للموسم الجديد للمصارعة من خلال فئة البراعم التي تمثل مستقبل اللعبة، متمنياً أن يحقق المهرجان الأهداف التي نظم من أجلها بتقديم مواهب جديدة واعدة والتي تشكل دعماً للمنتخبات الوطنية للمصارعة، ووجه الشكر لمجلس الشارقة الرياضي ولأسرة مدرسة الأنصار العالمية وإدارة الصالة الرياضية على التعاون المستمر.

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