الشارقة والجزيرة يتخطيان مليحة والنصر في كأس اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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دشن بنجاح فريق اليد بنادي الشارقة ونظيره فريق اليد بنادي الجزيرة مشواريهما ضمن منافسات المجموعة الأولى والثانية على التوالي بالدور التمهيدي ببطولة كأس الإمارات لرجال اليد، بفوز الشارقة على ضيفه فريق مليحة بنتيجة 34 - 25 وفوز الجزيرة على ضيفه فريق النصر 36 - 29.

وتنص لائحة البطولة على تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني إلى الدور نصف النهائي الذي يقام في 23 أكتوبر الجاري بنظام خروج المغلوب ويتحدد من خلاله هوية طرفي المباراة النهائية للبطولة والتي ستجرى في 11 نوفمبر المقبل.

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