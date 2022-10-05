نادي غنتوت للبولو يبدأ حملته للتوعية بسرطان الثدي

المصدر: وام

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برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، انطلقت حملة النادي المجتمعية للتوعية بأمراض سرطان الثدي، ضمن الفعاليات التي ينظمها النادي خلال أكتوبر الحالي.

وتأتي الحملة ضمن البرنامج السنوي للفعاليات الرياضية والمجتمعية، التي ينظمها النادي، في إطار احتفالات البلاد والعالم في هذا الشهر المخصص للتوعية بسرطان الثدي لرفع مستوى الوعي بالمرض والتعريف بعلاماته المبكرة، وتثقيف الناس بأهمية الكشف المبكر وطرق العلاج وأفضل أساليب الرعاية الصحية.

وبدأت الحملة بمحاضرات طبية تحت إشراف نخبة من المختصين والخبراء من مستشفى ريم أبوظبي، والتي انطلقت من مدارس (كميونتي) الدولية في أبوظبي، كما يشهد اليوم مشاركة ثانية في ضيافة دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وتعقد غدا محاضرة في متنزه الشريعة التابع لبلدية الشهامة في أبوظبي.

ويتضمن برنامج الحملة محاضرة يوم الثلاثاء المقبل بمجلس أبوظبي الرياضي، على أن تكون المحاضرة الأخيرة في 18 أكتوبر الجاري ببنك أبوظبي الأول.

وثمن خالد سعيد المرزوقي المدير التنفيذي لنادي غنتوت الجهود التي تبذل في هذا المجال، بتوجيهات من سمو رئيس النادي للتعريف بهذا المرض، والتي تستهدف كافة فئات المجتمع بهدف توعيتهم بكل ما يتعلق بسرطان الثدي وكيفية التصدي له.

ويأتي مهرجان بينك بولو الرياضي، الذي ينظمه نادي غنتوت في 5 نوفمبر المقبل، في ختام فعاليات تلك المناسبة.

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