السويد أولى دول الاتحاد الأوروبي من حيث الوظائف ذات الصلة بالرياضة

المصدر: البيان

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أجرى مكتب الإحصاء الأوروبي، المعروف باسم يوروستات، دراسة كشفت أن السويد هي الدولة الأولى، التي تمثل فيها الرياضة نسبة أعلى من بقية سوق العمل بنسبة 1.4٪، تليها فنلندا بنسبة 1.3٪، ثم فرنسا وإسبانيا 1.1% لكل منهما.

وتظهر بيانات يوروستات أن 1.37 مليون من مواطني الاتحاد الأوروبي يعملون في قطاع الرياضة؛ أي 0.7٪ من إجمالي العمالة.

وتمكنت النقابة الرياضية من العودة إلى أرقام ما قبل الوباء، في العام 2019 حيث كان لديها أيضًا 1.37 مليون، بعد أن انخفضت في العام 2020 إلى 1.31 مليون.

ويشير الاستطلاع إلى أنه قطاع ذكوري أكثر بقليل من المتوسط، 55٪ رجال و 45٪ نساء – المعدل العام 54٪ مقارنة بـ 46٪.

ومن البيانات الأخرى، التي تظهرها النسبة الكبيرة للشباب (من 15 إلى 29 عامًا)، والتي تمثل حوالي ثلث الموظفين في هذا القطاع؛ أي 32٪، ويمثل السكان البالغون 65٪، 15 نقطة مئوية أقل من النسبة المئوية الإجمالية للعمالة.

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