هجن حمدان بن محمد تتصدر «رئيسي» المرموم

المصدر: دبي - البيان

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انفردت هجن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بصدارة الشوط الرئيسي للقايا البكار المحليات في انطلاقة تحديات هجن أصحاب السمو الشيوخ ضمن الجولة الثالثة لتمهيدي المرموم، التي أقيمت أول من أمس بميدان المرموم على مدار أربعة عشر شوطاً لمسافة 4 كيلومترات.

وقاد المضمر عبيد محمد بالضبيعة «نجود» المملوكة لهجن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى القمة في أول الأشواط بزمن قدره 6:13:4 دقائق.

وبالمقابل واصل المضمر مختار أحمد عبدالملك مشوار تألقه مع شعار هجن الشيخ محمد بن بطي آل حامد، حيث قدم «مايخاف» على صدارة اللقايا الجعدان المحليات، وذلك في توقيت بلغ 6:12:0 دقائق.

وتألقت «أفراح» بشعار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم في ثالث الأشواط للقايا البكار المهجنات، حيث اعتلت المركز الأول بقيادة المضمر طارش مبارك بالقوبع، مسجلة زمناً قدره 6:21:5 دقائق.

وأبدع «مياس» لهجن سيح السلم في الشوط الرابع للقايا الجعدان المهجنات تحت قيادة المضمر سعيد سالم الجنيبي، حيث حقق أفضل زمن في جميع الأشواط بوصوله لخط النهاية بتوقيت بلغ 6:10:3 دقائق.

تحديات اليذاع

وشهد ميدان المرموم صباح أمس إقامة أربعة عشر تحدياً في سن اليذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ لمسافة 5 كيلومترات، وذلك في ختام الجولة الثالثة من تمهيدي المرموم.

وتألق شعار الشيخ محمد بن بطي آل حامد من خلال أول التحديات لليذاع البكار المحليات، حيث قدم المضمر مختار أحمد عبدالملك «فرق» بزمن قدره 7:47:8 دقائق.

وجدد الشعار ذاته تألقه من خلال ثاني الأشواط، حيث أنهى «أدهم» ملك هجن الشيخ محمد بن بطي آل حامد رحلة تحدي اليذاع الجعدان المحليات بقيادة مختار أحمد عبدالملك في توقيت بلغ 7:55:0 دقائق.

وكان التألق من نصيب «الشاهينية» لهجن العاصفة التي قادها غياث الهلالي لصدارة اليذاع البكار المهجنات في ثالث الأشواط بزمن بلغ 8:00:3 دقائق.

وأهدى «مجد» الناموس لشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في الشوط الرابع لليذاع الجعدان المهجنات، حيث تمكن من حسم المعركة بقيادة المضمر عبيد محمد بالضبيعة في زمن قدره 8:01:0 دقائق.

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