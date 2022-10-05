منتخبنا يشارك في مونديال الجودو

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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تصل إلى طشقند عاصمة أوزبكستان اليوم بعثة منتخبنا الأول للجودو للمشاركة في بطولة العالم لكبار الجودو التي تقام هناك خلال الفترة من 6 إلى 12 أكتوبر الجاري والتي تشهد مشاركة 86 دولة من بينها 9 دول عربية في مقدمتها الإمارات..

كما تشهد تلك البطولة مشاركة أبرز اللاعبين المصنفين في العالم ضمن مشوار التأهل للأولمبياد المقبل.. ويرأس بعثة منتخبنا في تلك البطولة ناصر التميمي أمين السر العام أمين خزينة الاتحاد الدولي للجودو، وأربعة لاعبين حسب تصنيفهم، وهم طلال شفيلي، وجرجوري عمران، وظافر آرام، ومحمدوف عمر، بجانب المدرب فيكتور.

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