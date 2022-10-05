«تحدي دبي للياقة» يفتح باب التسجيل للمشاركة في الدورة السادسة

المصدر: دبي - البيان

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أعلن «تحدي دبي للياقة»، المبادرة الرياضية الرائدة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عن فتح باب التسجيل في دورته السادسة التي ستقام خلال الفترة من 29 أكتوبر وحتى 27 نوفمبر 2022.

وتتضمن المبادرة برنامجاً حافلاً من الفعاليات والأنشطة الرياضية المجانية التي تقام في مواقع عدة في المدينة، وذلك بهدف تشجيع سكان دبي وزوارها على القيام بتمارين رياضية لمدة 30 دقيقة يومياً على مدار 30 يوماً، والالتزام بأسلوب حياة أكثر صحة، بالإضافة إلى تعزيز مكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة في العالم.

وعلى الراغبين في المشاركة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.dubaifitnesschallenge.com للانضمام إلى إحدى أكبر المبادرات الرياضية من نوعها في العالم، وممارسة الأنشطة الرياضية والالتزام بأسلوب حياة صحي على مدار 30 يوماً.

وتضم الدورة الحالية جدولاً متنوعاً وشاملاً من الفعاليات الرياضية، والذي يعد الأكبر من نوعه منذ إطلاق المبادرة، ليشمل العديد من الأنشطة وحصص اللياقة ضمن قريتين للياقة البدنية، و15 مركزاً للياقة البدنية تتوزع على المجمعات السكنية والتجارية المنتشرة في مختلف أنحاء دبي، إضافة إلى العديد من الفعاليات وحصص اللياقة المجانية. فيما يعود «تحدي دبي للجري» برعاية شركة «ماي دبي»، و«تحدي دبي للدراجات الهوائية» برعاية مجموعة «دي بي ورلد» المقرر إقامتهما على شارع الشيخ زايد ليتيحا للعائلات وعشاق الرياضة فرصة المشاركة جنباً إلى جنب مع العدائين وراكبي الدراجات الهواة والمحترفين.

صدارة

وفي دورة هذا العام من «تحدي دبي للياقة»، ستكون الصدارة لرياضات كرة القدم والتنس والبادل تنس والكريكيت في قرى اللياقة البدنية في كل من قرية «كايت بيتش للياقة» وقرية «لاست إكزت الخوانيج للياقة»، والتي تضم 20 منطقة مخصصة للفعاليات والحصص لجميع المستويات ومختلف الاهتمامات، بما في ذلك تدريبات المراحل المكثفة HIIT، واليوغا، والدراجات الهوائية الثابتة، والرياضات المائية. فيما يقدم 15 مركزاً للياقة البدنية حصصاً مع نخبة من مدربي اللياقة لضمان سهولة الوصول لشريحة واسعة من الأشخاص في المجتمعات السكنية وتشجيعهم على الالتزام بأهدافهم الرياضية 30x30.

هذا وسيقام أكثر من 50 فعالية رياضية كبرى على مستوى الإمارة؛ ومنها «بطولة العالم للبادل دبي» 2022، ونهائي كأس فريق الأساطير «ذا ليدجينز» (The Legends Team Cup)، و«بطولة موانئ دبي العالمية للغولف»، و«أندر آرمور تورف جيمز» (Under Armour Turf Games)، و«جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة» (Dubai Sail Grand Prix).

عودة الدراجات

كما يشهد تحدي دبي للياقة عودة كل من «تحدي دبي للدراجات الهوائية»، أحد أبرز فعاليات المبادرة، في 6 نوفمبر ليتيح الفرصة أمام العائلات وعشاق هذه الرياضة لخوض تجربة مميزة عندما يتسابقون بين أبرز وأشهر المعالم على شارع الشيخ زايد، بالإضافة إلى «تحدي دبي للجري»، والذي سيقام يوم 20 نوفمبر ليحول شارع الشيخ زايد إلى مسار مفتوح للجري أمام العائلات والعدائين الهواة والمحترفين ضمن أكبر سباق جري مجتمعي مجاني في العالم.

وقد شهدت دورة العام الماضي أعداداً قياسية من المشاركين في هذين الحدثين، حيث شارك 33 ألف شخص في «تحدي دبي للدراجات الهوائية»، و146 ألف شخص في «تحدي دبي للجري».

رؤية

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «في ظل الرؤية الطموحة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، يعود «تحدي دبي للياقة» لتشجيع سكان الإمارة وزوارها على تبني أسلوب حياة أكثر نشاطاً وصحة وسعادة، واليوم، أصبحت هذه المبادرة من أبرز الفعاليات الرياضية على مستوى المنطقة، حيث يعكس نجاحها المتواصل مدى التزام مجتمعاتنا بجعل دبي واحدة من أكثر المدن نشاطاً في العالم.

وسوف تشهد دورة هذا العام مجموعة متنوعة وشاملة من أنشطة وفعاليات اللياقة البدنية، التي تهدف إلى تشجيع المشاركين على الاستفادة من مرافق اللياقة المتاحة في جميع أنحاء المدينة ضمن أجواء ممتعة، وكذلك التشجيع على الالتزام بممارسة 30 دقيقة من التمارين الرياضية يومياً ولمدة 30 يوماً. كما أننا نؤكد على أهمية التعاون مع الشركاء لإنجاح هذا التحدي، وأيضاً نفخر بشراكتنا مع «مجلس دبي الرياضي» في تنظيم هذه المبادرة المهمة، ونتطلع قدماً لتحقيق المزيد من النجاحات».

نموذج حي

ومن جانبه قال سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي: «بفضل دعم وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أصبح «تحدي دبي للياقة» نموذجاً حياً على تفاني سكان وزوار المدينة في تحقيق أسلوب حياة أكثر نشاطاً وصحة.

ويسعدنا هذا العام، وبالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بإطلاق الدورة السادسة من هذه المبادرة الرياضية المجتمعية الرائدة التي تحرص على تقديم برنامج متنوع وشامل من الأنشطة الرياضية لكل المشاركين، وتشجيعهم على تحدي أنفسهم للوصول إلى أهداف جديدة واتباع أسلوب حياة أكثر نشاطاً.

لقد تطور تحدي دبي للياقة منذ إطلاقه ليصبح حدثاً رياضياً عالمياً، ومن أبرز الأحداث الرياضية التي تقام في دبي كل عام، حيث شهدت الدورة الخامسة مشاركة أكثر من 1.65 مليون شخص من سكان وزوار دبي، بما في ذلك مشاركة 33 ألف دراج في «تحدي دبي للدراجات الهوائية»، و146 ألف عداء في «تحدي دبي للجري» على شارع الشيخ زايد، وأنا على ثقة تامة أن دورة هذا العام ستحقق نجاحاً مبهراً، وأود أن أتوجه بالشكر إلى كل شركائنا لدورهم المحوري ودعمهم المتواصل في إنجاح هذا الحدث المذهل كل عام».

فرصة

يتيح «تحدي دبي للياقة» الفرصة أمام المشاركين من كل الأعمار ومستويات اللياقة البدنية للمشاركة في تشكيلة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الرياضية بما في ذلك برنامج مخصص لكرة القدم على مدار 30 يوماً، والذي سيضم بطولات خاصة بفئة الشباب ودورات تدريبية مختلفة، هذا بالإضافة إلى فعالية «مركز مدينة إكسبو للياقة» (‹Expo City Sports and Fitness Weekend›)، وأيضاً العديد من الفعاليات الرياضية التي تقام بالتعاون مع أبرز العلامات التجارية العالمية الرائدة في مجال اللياقة البدنية والرياضة.

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