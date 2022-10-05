دونغ رئيساً لـ«آسيوي الصحافة الرياضية»

المصدر: (متابعة - البيان)

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فاز الكوري الجنوبي هي دونغ بمنصب رئيس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية خلفاً للكويتي سطام السهلي، كما فاز السعودي عادل الزهراني بمنصب النائب الأول للرئيس، فيما فاز كل من خليل أحمد من الكويت ومبارك البوعينين من قطر بمنصب نائب ثاني للرئيس، وأما عضوية المكتب التنفيذ فكان التمثيل العربي فيها من نصيب العماني أحمد الكعبي والفلسطيني أبو شنب.

جاء ذلك في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي ، والتي شاركت فيها الإمارات بوفد من عبدالله إبراهيم رئيس جمعية الإعلام الرياضي، ومحمد الجوكر الأمين العام للجمعية.

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