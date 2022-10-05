كاسبر رود يشارك في «مبادلة للتنس»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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كشف منظمو بطولة مبادلة العالمية للتنس عن مشاركة كاسبر رود، اللاعب المصنف في المرتبة الثالثة عالمياً، للمرة الأولى في البطولة المقرر إقامتها في شهر ديسمبر في أبوظبي، وينضم رود بذلك إلى اللاعب الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الأول عالمياً.

وقال كاسبر رود: أتطلع إلى زيارة أبوظبي لأول مرة في حياتي من أجل المشاركة في بطولة مبادلة العالمية للتنس، إذ لطالما رغبت بالمشاركة في هذه البطولة، وكونوا على ثقة بأنكم ستشهدون أعلى مستويات الحماس ، وتسرني المشاركة في هذه بطولة مبادلة.

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