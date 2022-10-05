«الشراعية 43 قدماً» في شواطئ دبي السبت

المصدر: دبي - البيان

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ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يوم السبت المقبل منافسات سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً وذلك ضمن روزنامة الموسم الرياضي البحري 2022 - 2023.

ومن المقرر أن تشهد روزنامة الموسم الحالي 2022 - 2023 تنظيم سباقين في منافسات بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، السباق الأول يوم السبت المقبل فيما ينتظر أن يقام السباق الثاني يوم السبت الموافق التاسع عشر من شهر نوفمبر المقبل.

وكان النادي قد استهل بنجاح فعاليات الموسم الرياضي البحري في الثامن عشر من شهر سبتمبر الماضي بإقامة سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً الذي شهد مشاركة ما يزيد على 40 قارباً تنافست على ألقاب فئتي الشباب (تحت 21 سنة) والناشئين (تحت 16 سنة) ثم سباق الجولة الأولى من بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً الذي شهد مشاركة 46 قارباً تنافست في الشوطين المحلي والمفتوح.

هدف

ويأمل النادي في مواصلة نجاح الفعاليات من خلال السباق المرتقب يوم السبت، خصوصاً وأنه يجمع كبار الملاك والنواخذة في سباقات الشراعية المحلية، حيث تعد فئة القوارب 43 قدماً من أهم السباقات وأكثرها جماهيرية، كما أنها تعد الفئة الأعرق والأقدم في جميع فئات الفعاليات التراثية المحلية.

الجدير بالذكر أن منافسات بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 في الموسم الماضي 2021 - 2022 شهدت تنافساً قوياً، حيث نجح طاقم القارب حشيم 153 في انتزاع صدارة الترتيب العام واعتلاء الصدارة بعد الجولتين الأولى والثانية برصيد 4 نقاط تلاه في المركز الثاني القارب زلزال 217 برصيد 6 نقاط ثم القارب الظفرة 87 في المركز الثالث برصيد 11 نقطة.

1988

تعد سباقات القوارب الشراعية المحلية 43 قدماً هي الأقدم والأعرق بين كل الفئات الخاصة بسباقات القوارب التراثية المحلية على الإطلاق، وقد نظم أول سباق في شواطئ دبي عام 1988 وتحديداً يوم التاسع والعشرين من شهر يناير، وشهد السباق وقتها مشاركة 19 محملاً، وكان اللقب في هذا السباق من نصيب القارب الملس 15.

وتحتفظ ذاكرة السباقات البحرية أن سباق القفال للمسافات الطويلة في النسختين الأولى عام 1991 والثانية عام 1992 قد شهدا تنافساً حامياً في هذه الفئة قبل أن يقام سباق مشترك في النسخة الثالثة عام 1993 جمع فئتين اثنتين الأولى القوارب الشراعية المحلية 43 قدماً والثانية السفن الشراعية المحلية 60 قدماً لاختيار الأنسب والأكثر تحملاً لأمواج أعالي البحار، حيث اعتمدت بعدها السفن الشراعية المحلية 60 قدماً كفئة في السباق الكبير.

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