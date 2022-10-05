لجنة «مونديال البادل تنس» تضع اللمسات الأخيرة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

عقدت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للبادل تنس اجتماعها الأول برئاسة الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل تنس رئيس اللجنة المنظمة، للوقوف على آخر مستجدات تنظيم البطولة التي تستضيفها دبي من 31 أكتوبر الجاري إلى 5 نوفمبر المقبل على ملعب سوق دبي الحرة للتنس، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة المنظمة إسماعيل الهاشمي نائب الرئيس، خليفة خوري، ناصر آل رحمة، حسن المزروعي مدير البطولة، عيسى المرزوقي، وعبد الكريم العارف وعواطف السويدي.

واطلعت اللجنة على الجدول الزمني لبرنامج التحضيرات لاستكمال إنجاز قرية البطولة والمركز الإعلامي ومناطق الجماهير ومختلف الخدمات المقدمة لضيوف البطولة، إلى جانب الاطلاع على مخطط تنفيذ الملاعب، الذي يتضمن تجهيز 8 ملاعب منها الملعب الرئيس لبطولة سوق دبي الحرة للتنس وملاعب فرعية أخرى بمعايير عالمية لاحتضان جانب من المباريات وتدريبات اللاعبين.

كما اطلعت اللجنة المنظمة على الترتيبات التي تم الانتهاء منها حتى الآن، وتمت مناقشة أفضل السبل لإنجاح البطولة وتقديم أفضل الخدمات للمشاركين في هذا الحدث العالمي.

واطمأنت اللجنة المنظمة على الاستعدادات الجارية لاختيار الفندق الرسمي لإقامة الوفود والترتيبات اللوجستية وحفل العشاء الرسمي وتوزيع مهام فرق العمل من الاستقبال في المطار حتى فنادق الإقامة.

وقدم أعضاء اللجنة العديد من المقترحات التي ستتم دراستها ومناقشتها في الاجتماعات المقبلة بما يضمن استضافة مميزة للحدث العالمي عن البطولات السابقة سواء من حيث المستوى الفني أم التنظيمي أم الحضور الجماهيري.

هدف

وأكد إسماعيل الهاشمي نائب رئيس اللجنة المنظمة أن التحضيرات تسير بشكل مميز من أجل احتضان أول بطولة للعالم في دبي، وقال: نتطلع لتنظيم حدث استثنائي وفي مستوى السمعة الطيبة التي تحظى بها دولة الإمارات في استضافة الأحداث العالمية الكبرى، ونتمنى أن تكون نسخة دبي من أفضل البطولات في تاريخ كأس العالم للبادل تنس.

وأضاف الهاشمي قائلاً: ندرك تماماً أن الحضور الجماهيري أحد العوامل الرئيسية لتحقيق النجاح في أي حدث رياضي، ولذلك سنحرص على توفير أجواء مثالية وترفيهية مميزة لعشاق هذه اللعبة في قرية الجماهير.

وتتضمن منافسات البطولة التي تقام على مدار 6 أيام فئتين منفصلتين للرجال والسيدات، ويشارك فيها 16 منتخباً وطنياً ضمن كل فئة، وتضم الدول المشاركة في فئة الرجال والسيدات أبرز المنتخبات العالمية في لعبة البادل تنس.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز