12 بطولة في موسم التايكواندو

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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ثمن مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتايكواندو الرعاية الكريمة وتوجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة الرئيس الفخري لاتحاد الإمارات للتايكواندو مما أسهم في نقلة فنية وإدارية مميزتين لرياضة التايكواندو خلال السنوات الماضية على الصعيدين المحلي والدولي، إلى جانب استكشاف المواهب الرياضية ورعايتها لتكون نواة اللعبة مستقبلاً، كما توجه مجلس الإدارة بالشكر والتقدير لسمو ولي عهد الفجيرة للدعم الكبير الذي مهد إلى أن تكون الإمارات وجهة مميزة لأبطال العالم للتايكواندو من خلال تنظيم أقوى البطولات ونيل الإمارات مناصب دولية في اللعبة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة برئاسة أحمد حمدان الزيودي رئيس مجلس الإدارة بحضور زايد خليفة السويدي نائب رئيس الاتحاد وعبدالله محمد السماحي الأمين العام والأعضاء خالد خلفان المقبالي ومحمد عثمان المدني وأحمد الشملان النعيمي والسكرتير الفني محمد إسحاق ومدرب المنتخب تامر صلاح.

وتم خلال الاجتماع اعتماد خطة المسابقات للموسم الجديد، والتي تتضمن 12 بطولة بما فيها بطولة الباراتايكواندو، على أن يدشن الموسم ببطولة الصداقة الإماراتية الكورية في 22 أكتوبر الجاري ويختتم الموسم بإقامة بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة في 13 مايو 2023.

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