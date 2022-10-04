تألق خيول عبدالله القاسمي والأريام في «الإمارات الوطنية» لجمال الخيل العربية

المصدر: وام

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خطفت خيول الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي وإسطبلات "الأريام" الأضواء خلال افتتاح بطولة الإمارات الوطنية لجمال الخيل العربية، التي أقيمت أمس "الإثنين" بالصالة الكبرى لأكاديمية بوذيب بمنطقة الختم في أبوظبي، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية.

ونظمت البطولة جمعية الإمارات للخيول العربية بمشاركة 132 من الخيول العربية تعود لنحو 60 مالكاً ومربطاً.

وحققت خيول الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي وإسطبلات "الاريام" ثلاثية لكل منهما خلال الأشواط التأهيلية الثمانية التي أقيمت في اليوم الأول للبطولة.

واستهلت المهرة "ع ج . رسيل" لمربط عجمان، الفعاليات عندما تصدرت أول الأشواط الذي خصص للمهرات عمر سنة "أ"، محقة 92.30 نقطة، ونالت المهرة "الأريام هميم" لإسطبلات الأريام صدارة القسم "ب" برصيد 90.70 نقطة.

وأحرزت "إ س شارقة" للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، المركز الأول في شوط المهرات عمر سنتين مسجلة 91.80 نقطة، بينما ذهبت صدارة فئة المهرات عمر 3 سنوات الى "إ س حلوة" من المربط نفسه التي حققت 92.30 نقطة.

وأكملت "ع ج أفكار" الثلاثية لخيول الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، عندما تصدرت شوط فئة الأفراس عمر 4 -6 سنوات، محققة 91.90 نقطة، فيما ذهبت صدارة شوط الأفراس عمر 7 سنوات وما فوق، إلى "الأريام حنا" لإسطبلات "الأريام" التي نالت 91.90 نقطة.

وأكمل المهر "الأريام شديد" الثلاثية لإسطبلات "الأريام"، بعدما تصدر فئة الأمهار عمر سنة "أ" محققاً 90.90 نقطة، وأحرز المركز الأول في القسم "ب" "جلمود الهواجر" لمربط الهواجر برصيد 91.50 نقطة.

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