حملت زوجها على يدها.. مصرية تقيم حفل زفافها بصالة الجيم (فيديو)

المصدر:
  • دبي - سارة عبدالباقي
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، صوراً لعروس مصرية تقوم بعمل جلسة تصوير مع زوجها، داخل إحدى صالات الچيم، ويرافقهما المصارع المصري المعروف أشرف كابونجا الملقب بـ "أقوى رجل في العالم".

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وهنأ كابونجا تلميذته التي تدعى "توتا" المصري، خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلاً: "أجمل وأرق عروسة وزفة في مصر والعالم كله، عملنا أحلى سيشن في صالة الچيم، وشالت العريس بإيد واحدة!".

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وشارك نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صور المصارعة "توتا" مع زوجها التي شهدت انتشارًا واسعاً، وأظهرتها تقوم بتمارين لياقة بدنية وحمل أوزان خفيفة بملابس الزفاف، حيث أبدوا تعجبهم من هذا القرار غير الاعتيادي.

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يذكر أن أشرف كابونجا مدرب العروس، دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية قبل شهرين، بسحبه 6 عربات من قطار المترو بالخط الثاني في مصر، بوزن 220 طناً.

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