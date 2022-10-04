الحضور الجماهيري شهادة نجاح «آسيا لمحترفي الجوجيتسو»

المصدر: أبوظبي - البيان

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حرر الجمهور شهادة النجاح لبطولة آسيا لمحترفي الجوجيتسو، والتي نظمها الاتحاد الإماراتي للعبة، بالتعاون مع رابطة أبوظبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو، والتي استمرت يومي السبت والأحد، في صالة جوجيتسو أرينا، بمدينة زايد الرياضية أبوظبي، من خلال حضور العديد من محبي اللعبة في مختلف المنافسات، ليكون الجمهور العنوان الأبرز في البطولة، وتأكيداً على التطور الكبير الذي تمضي عليه رياضية الجوجيتسو في الدولة، نتيجة الدعم الذي تحظى به من القيادة الرشيدة.

وحرص على متابعة البطولة واليوم الختامي، عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة الاتحاد، طارق البحري مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، وعدد من مسؤولي الاتحاد، وممثلي الأندية والأكاديميات بالدولة.

من جانبه، ثمّن محمد سالم الظاهري نجاح البطولة والحضور الجماهيري الذي تميزت به، وقال إنها شهدت مشاركة أبرز أبطال الجوجتيسو، الذين قدموا مستويات قوية ورائعة، ذاكراً أن الوجود الدولي الكبير في عاصمة الرياضية العالمية، أكد تميز البطولة، وأنها جاذبة لأفضل الأبطال، ذاكراً أن ذلك يميز بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، التي تواكب طموحات الاتحاد،.

وامتدح الظاهري الأداء الذي قدمه أبطال الإمارات، مؤكداً أن مستواهم يدعو للتفاؤل، ويبشر بتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات في البطولات القارية والعالمية الكبرى، وأضاف: مستوى أبناء وبنات الإمارات الذين تألقوا في البطولة، يؤكد أنهم قادرون على الوجود المستمر في القمة، مع استمرار الجهد والاجتهاد والاحتكاك القوي في مختلف المنافسات، مع أصحاب الخبرة، وأفضل أبطال العالم. وأشار نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، إلى أنه على ثقة تامة بأن الاستراتيجية التي وضعها الاتحاد، تضمن تطور اللعبة، مع التركيز على تقديم جيل من الأبطال الذين يحافظون على بلوغ منصات التتويج، والتأكيد على ريادة الدولة في الجوجيتسو.

وأشاد محمد سالم الظاهري، بالدعم الكبير من القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين، ذاكراً أن هذا الدعم أرسى دعائم تطوير رياضة الجوجيتسو، وتوسيع انتشارها، بجانب تكامل العمل والمنظومة بين الاتحاد وأندية وأكاديميات الدولة، التي أولت المشاركة بطولات الجوجيتسو أهمية كبرى، مبيناً أنهم يعتبرون شركاء نجاح. وكانت نتائج البطولة قد أسفرت عن تتويج كوماندو جروب بالمركز الأول في البطولة، وبالمز الرياضية «تيم 777» وصيفاً، وحل نادي العين في المركز الثالث. وفي تصنيفات الدول، كانت الصدارة من نصيب دولة الإمارات، والبرازيل في المركز الثاني، وجاءت كولومبيا في المركز الثالث.

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