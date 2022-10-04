دونغا وألدايير في قلب «دبي لأصحاب الهمم»

المصدر: دبي - البيان

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أشاد كارلوس دونغا وألدايير سانتوس وبالو هنريكي نجوم البرازيل السابقين، بالدور الكبير الذي يلعبه نادي «دبي لأصحاب الهمم»، في تهيئة أصحاب الهمم، وتمكينهم في المجتمع، من خلال التجهيزات الخاصة، والتعامل مع هذه الفئة لتحقيق طموحاتهم المطلوبة. جاء ذلك، خلال زيارتهم للنادي واللجنة البارالمبية الآسيوية، التي يستضيف مقرها «دبي لأصحاب الهمم»، حيث أبدوا سعادتهم بما شاهدوه، مؤكدين أن هذه الزيارة ستبقى في قلوبهم وذاكرتهم.

وقالوا: سنساند «أصحاب الهمم»، من أجل إدخال الفرحة في قلوبهم. وكشف دونغا عن منظمته الخيرية «منتخب الخير»، التي تقدم العديد من المبادرات الإنسانية في البرازيل منذ 25 عاماً، دون الإفصاح عنها إعلامياً، مبيناً أنه ظل يقدم مع أصدقائه اللاعبين المساعدات المتاحة للمحتاجين.وأطلع ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية، المدير التنفيذي للنادي، نجوم «السامبا» على الأنشطة والفعاليات المختلفة التي يقدمها النادي.

وأشار العصيمي إلى أن الاهتمام الكبير الذي ظلت تجده رياضة أصحاب الهمم من القيادة الرشيدة والمسؤولين، يمثل دافعاً كبيراً لهم. ووجّه العصيمي الشكر إلى نجوم البرازيل على هذه الزيارة، مبيناً أن «أصحاب الهمم» أقوياء، مثل «أسود البرازيل»، مثمناً جهود دونغا في المجال الخيري، واصفاً إياه بأنه بطل داخل «المستطيل الأخضر» وخارجه أيضاً بأعماله الخيرية. واختتم العصيمي حديثه بقوله: مثلما استمتعنا بالنجوم البرازيليين، سنستمتع بأساطير كأس العالم وآسيا في المهرجان الرياضي الخيري العالمي.

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