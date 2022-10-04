«العاصفة 36» بطل أولى جولات «تجديف دبي»

المصدر: دبي - البيان

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عانق طاقم القارب «العاصفة 36» لمالكه حمدان سعيد جابر، وبقيادة النوخذة بدر عبد الحكيم، لقب الشوط المحلي في سباق الجولة الأولى من بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، والذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2022-2023. وذهب لقب شوط «الفئة المفتوحة» في السباق الكبير، للأشقاء من مملكة البحرين، بطاقم القارب «كي إتش كي» لمالكه الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، وبقيادة النوخذة أحمد ناصر البوسميط.

وتابع فعاليات سباق الجولة الأولى، وقام بتتويج الفائزين بعد نهاية الحدث، جمال زعل بن كريشان المهيري عضو مجلس الإدارة، ومحمد عبد الله حارب الفلاحي المدير التنفيذي، ومحمد سيف المري مشرف عام السباق، إلى جانب المقدم علي عبد الله النقبي رئيس قسم الإنقاذ البحري في شرطة دبي.

وأشاد محمد عبد الله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بالنجاح الكبير الذي تحقق في سباق الجولة الأولى من بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، والذي تحول إلى عرس رياضي تراثي خليجي. وثمّن محمد حارب، التعاون الكبير الذي وجدته اللجنة المنظمة من الشركاء الاستراتيجيين والداعمين لفعاليات النادي، موجهاً الشكر الجزيل إلى القيادة العامة لشرطة دبي وبلدية دبي، ومؤسسة دبي للإعلام، التي قدمت خدمة متميزة لعشاق الرياضات البحرية، بنقل السباق على الهواء مباشرة، عبر قنوات دبي الرياضية. كما اثني المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، على الالتزام والتعاون الكبير من قبل الملاك والنواخذة والبحارة المشاركين في التظاهرة.

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