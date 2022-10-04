«دبي الرياضي» يطلق النسخة الرابعة من الدورة العمالية

المصدر: دبي ـ عدنان الغربي

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أطلق مجلس دبي الرياضي النسخة الرابعة من «الدورة الرياضية العمالية» التي تقام بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي وشرطة دبي، وبلدية دبي، تحت شعار «إسعادهم هدفنا» وتستمر حتى 31 مارس 2023، وتقام منافساتها في عدة مواقع مختلفة بدبي، وتتضمن 10 ألعاب رياضية هي: كرة القدم، كرة السلة، كرة الطائرة، الريشة الطائرة، مصارعة الذراعين، اليوغا، شد الحبل، الكريكت، سباق الطريق، والسباحة، ويشارك فيها 20 ألف عامل من مختلف الشركات في دبي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي وتحدث خلاله سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، العميد علي خلفان المنصوري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة في شرطة دبي بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وممثلي الشركات الراعية للدورة. وقال سعيد حارب: «يسرنا أن نواصل العمل معاً لتنظيم هذا الحدث الرياضي المجتمعي السنوي المهم الذي يجسد تقدير دولة الإمارات لفئة العمال في جميع تخصصاتهم ومختلف الأعمال التي يقومون بها، فالعمال طرف أساسي في عملية التنمية المستمرة التي تشهدها الدولة وهم جزء من نسيج مجتمعنا المتنوع ولهم منا التقدير والرعاية التي يستحقونها نظير ما يبذلونه من جهد صادق لخدمة هذا الوطن وأفراد المجتمع».

مبادرة رائدة

وقال اللواء عبيد مهير بن سرور: «أشكر مجلس دبي الرياضي على تنظيمه هذه المبادرة الرائدة، كما أشكر المؤسسات والشركات من القطاعين العام والخاص على تقديم كافة سبل الدعم لإنجاح هذه الدورة». وأضاف: «في كل نسخة تم تنظيمها من الدورة نقوم بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي بتحليل النتائج ونعلم تطوير منافسات الدورة في كل عام لمعرفة الرياضات التي يفضلها العمال وإضافتها في النسخ التي تليها، وإجراء التعديلات التي تناسب المشاركين». ومن جانبه قال العميد علي خلفان المنصوري: «تدرك القيادة العامة لشرطة دبي أهمية المبادرات الرياضية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع كما ندرك أهمية فئة العمال الشريك الأساسي في التنمية الذين يقومون بدور مهم في المجتمع». وتقام منافسات الدورة الرياضية العمالية في 6 مواقع هي: جبل علي، القوز، الجداف، موانئ دبي العالمية، دتكو، ودلسكو، وتقام الدورة برعاية دي بي وورلد ودبي القابضة ودتكو، ودلسكو، ولاند مارك، وورلد سيكيورتي، وبرنامج تقدير.

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