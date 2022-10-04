ألكاراز يشارك في «مبادلة للتنس»

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أعلن منظمو بطولة مبادلة العالمية للتنس، عن مشاركة المصنف الأول عالمياً، الإسباني كارلوس ألكاراز، في الدورة الرابعة عشر من البطولة، خلال الفترة من 16 إلى 18 ديسمبر، في المركز الدولي للتنس بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، وذلك للمرة الأولى في الشرق الأوسط. وأصبح كارلوس ألكاراز أصغر لاعب يصل إلى قمة التصنيف العالمي لرابطة محترفي التنس، بعد فوزه ببطولة أمريكا المفتوحة الشهر الماضي. ويتصدر اللاعب الإسباني، (19 عاماً)، قائمة تضم ستة من أفضل لاعبي التنس الرجال، الذين سيتنافسون في البطولة.

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