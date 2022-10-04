برعاية محمد بن زايد.. «عالمية أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو» تنطلق 11 نوفمبر

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تنطلق بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو بنسختها الرابعة عشرة خلال الفترة من 11 إلى 19 نوفمبر المقبل في صالة جوجيتسو أرينا، بمدينة زايد الرياضية.

وتحظى رياضة الجوجيتسو في الدولة بدعمٍ كبير من القيادة الرشيدة، حققت بفضله تطوراً هائلاً قادها إلى الريادة المحلية والعالمية، فضلاً عن استضافة أبوظبي لمقري الاتحادين الدولي والآسيوي، وذلك في فترة زمنية تقدر بأقل من 10 سنوات، مما جعل تجربتها وريادتها نموذجاً يحتذى به عالمياً في مجالات نشر اللعبة، وتطويرها، واكتشاف المواهب وصناعة الأبطال، وتنظيم البطولات الاحترافية.

ورفع عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» لرعايته للنسخة 14 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، مشيداً بدعم سموه المستمر لهذه الرياضة، التي تكتسب شعبية متزايدة على مستوى العالم، وللرؤية والإستراتيجيات التي وصلت بأبوظبي إلى موقع ريادي عالمي على صعيد الرياضة، مشيراً إلى أن دعم القيادة الرشيدة قاد جوجيتسو الإمارات إلى قمة العالم.

وأضاف: مهد دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الطريق لنهضة غير مسبوقة لرياضة الجوجيتسو، فعلى الصعيد المحلي، دخلت الرياضة إلى كل بيت إماراتي وباتت أسلوب حياة وثقافة مجتمعية تستهدف المساهمة في بناء أجيال تنهض بالوطن وتحافظ على هويته ومكتسباته، وعلى الصعيد العالمي، غدت أبوظبي مصنعاً للأبطال ووجهتهم الأولى وحلماً لكل رياضي، وموطناً لأكبر بطولات الجوجيتسو العالمية.

وتابع: يمثل دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حجر الزاوية لتطوير الرياضة في الدولة والعالم، وأصبحت أبوظبي عاصمة الجوجيتسو وأكبر مطور لهذه الرياضة، من خلال أجيال جديدة من نجوم اللعبة الذين يدركون حجم المسؤولية في تمثيل الدولة بأفضل صورة، حيث إنهم باتوا رقماً صعباً في كل البطولات القارية والعالمية وأكبر دليل على ذلك تصدرهم لآسيا والعالم في الأعوام الأخيرة، وميدالياتهم التاريخية في دورة الألعاب العالمية برمنغهام 2022.

وأضاف الهاشمي: نتطلع للترحيب بأكثر من 6000 لاعب ولاعبة خلال منافسات النسخة 14 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو التي أصبحت وجهة وحلم لنجوم وعشاق اللعبة من مختلف أنحاء العالم، والذين يرون في عاصمة الجوجيتسو موطنهم الثاني ومحطتهم الدائمة لتحقيق أحلامهم والارتقاء بتصنيفهم العالمي وتحقيق الإنجازات والنجاح حيث أصبحت بطولات أبوظبي حلم النجوم والأساطير على طريق الإنجازات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز