"العاصفة 36" يفوز بلقب الجولة الأولى لبطولة دبي لقوارب التجديف

المصدر: وام

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فاز طاقم القارب "العاصفة 36" لمالكه حمدان سعيد جابر وبقيادة النوخذة بدر عبد الحكيم، بلقب الشوط المحلي في سباق الجولة الأولى من بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدما، والذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أمس الأحد.

وتوج بلقب شوط (الفئة المفتوحة) في السباق الكبير طاقم القارب (كي إتش كي) لمالكه سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، وبقيادة النوخذة أحمد ناصر البوسميط.

وحقق السباق الذي أقيم في قناة دبي المائية في منطقة ممشى الجداف قبالة محمية خور دبي للحياة الفطرية نجاحا كبيرا تمثل في مشاركة ما يزيد عن 400 بحار على متن 46 قاربا تنافست على ألقاب شوطي الجولة (المحلي والمفتوح) حيث أبحرت من خط البداية لمسافة 2.3 كلم حتى خط النهاية أمام (دبي كيريك هاربر).



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