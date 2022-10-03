اختتام بطولة وزارة الدفاع الثانية للجوجيتسو

المصدر: وام

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شهد اللواء الركن راشد عبيد أحمد المزروعي رئيس الإدارة التنفيذية للتعليم والتدريب اليوم الختامي لبطولة وزارة الدفاع الثانية للجوجيتسو التي احتضن فعالياتها المجمع الرياضي بمعسكر طحنون بن زايد آل نهيان .

شارك في البطولة 190 لاعبا من الضباط والرتب الأخرى بواقع 100 لاعب من الحاصلين على الحزام البنفسجي و 90 من الحاصلين على الحزام الأزرق وإشتملت على منازلات لفئتي العمومي والأساتذة.

وشهد راعي الحفل المنازلات النهائية في البطولة.. تم بعدها تقديم عرض فني لمهارات الجوجيتسو والقتال العسكري القريب قدمته قيادة القوات البرية.

و أسفرت نتائج بطولة وزارة الدفاع الثانية للجوجيتسو عن حصول ( قيادة حرس الرئاسة )على كأس المركز الأول وقيادة القوات البرية على كأس المركز الثاني و قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي على كأس المركز الثالث.

و في بطولة الاستعراض الأولى في الجوجيتسو والقتال العسكري القريب حصلت (قيادة القوات البرية) على كأس المركز الأول وقيادة الإمداد المشترك على كأس المركز الثاني وقيادة القوات البحرية على كأس المركز الثالث.

و أوضح اللواء الركن راشد عبيد أحمد المزروعي رئيس الإدارة التنفيذية للتعليم والتدريب أن أهداف البطولة تصب في استراتيجية وزارة الدفاع التي ترتكز على التطوير الدائم للمواهب وتهيئتها لرفع علم الدولة عالياً، بما ينسجم مع توجيهات القيادة الحكيمة لترسيخ مكانة الدولة وجهة رائدة على صعيد رياضة الجوجيتسو.



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