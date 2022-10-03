برعاية رئيس الدولة .. "أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو" تنطلق 11 نوفمبر المقبل

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو بنسختها الـ 14، تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، خلال الفترة من 11 إلى 19 نوفمبر المقبل في جوجيتسو أرينا، بمدينة زايد الرياضية.

وتحظى رياضة الجوجيتسو في الدولة بدعمٍ كبير من القيادة الرشيدة، بما قادها لتحقيق تطور هائل على المستويين المحلي والدولي، فضلاً عن استضافة أبوظبي لمقري الاتحادين الدولي والآسيوي، وذلك في فترة زمنية تقدر بأقل من 10 سنوات، مما جعل تجربتها وريادتها نموذجاً يحتذى به عالمياً في مجالات نشر اللعبة، وتطويرها، واكتشاف المواهب وصناعة الأبطال، وتنظيم البطولات الاحترافية.

ورفع عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله لرعاية سموه للنسخة الـ 14 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، مشيداً بدعم سموه المستمر لهذه الرياضة، التي تكتسب شعبية متزايدة على مستوى العالم، وللرؤية والإستراتيجيات التي وصلت بأبوظبي إلى موقع ريادي عالمي.

وقال الهاشمي : مهّد دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الطريق لنهضة غير مسبوقة لرياضة الجوجيتسو، فعلى الصعيد المحلي، دخلت الرياضة إلى كل بيت إماراتي وباتت أسلوب حياة وثقافة مجتمعية تستهدف المساهمة في بناء أجيال تنهض بالوطن وتحافظ على هويته ومكتسباته؛ أما على الصعيد العالمي، فقد غدت أبوظبي مصنعا للأبطال ووجهتهم الأولى وحلماً لكل رياضي، وموطناً لأكبر بطولات الجوجيتسو العالمية.

وأضاف : يمثل دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، حجر الزاوية لتطوير الرياضة في الدولة والعالم، وقد أصبحت أبوظبي عاصمة الجوجيتسو وأكبر مطور لهذه الرياضة، من خلال أجيال جديدة من نجوم اللعبة الذين يدركون حجم المسؤولية في تمثيل الدولة بأفضل صورة، حيث أنهم باتوا رقماً صعباً في كل البطولات القارية والعالمية وأكبر دليل على ذلك تصدرهم لآسيا والعالم في الأعوام الأخيرة، وميدالياتهم التاريخية في دورة الألعاب العالمية برمنجهام 2022.

وأبدى الهاشمي تطلعه للترحيب بأكثر من 6000 لاعب ولاعبة خلال منافسات النسخة الـ 14 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو التي أصبحت وجهة وحلم نجوم وعشاق اللعبة من مختلف أنحاء العالم، الذين يرون في عاصمة الجوجيتسو موطنهم الثاني ومحطتهم الدائمة لتحقيق أحلامهم والارتقاء بتصنيفهم العالمي وتحقيق الإنجازات والنجاح.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز