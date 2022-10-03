شاكيل أونيل يروج لأجندة فعاليات أبوظبي تحت عنوان "الأخبار العاجلة مع شاك"

المصدر: وام

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أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن اعتمادها لاعب كرة السلة العالمي والمحلل الرياضي شاكيل أونيل وجهاً رسمياً عالمياً لحملتها الرقمية الترويجية لأجندة فعاليات أبوظبي على طريقة "الأخبار العاجلة".

وظهر "شاك" على الشاشة أمام الجمهور بشكل مفاجئ، خلال الإعلان عن إطلاق موسم الشتاء من أجندة فعاليات أبوظبي، قبيل زيارته المرتقبة في أكتوبر الجاري للإمارة لحضور مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين أبوظبي 2022، المباريات الأولى من نوعها في العاصمة الإمارتية.

ويتألق الوجه الجديد لأجندة فعاليات أبوظبي في إبراز موهبته الكوميدية لأول مرة عبر سلسلة من مشاهد الاستوديو القصيرة المقرر بثها خلال الأشهر الخمسة المقبلة.

وتشمل أبرز فعاليات أبوظبي أحداثاً رياضية حماسية، ومهرجانات ثقافية استثنائية، وعروضاً عائلية تفاعلية حية، وحفلات موسيقية للجمهور - ستقام جميعها على مدار الأيام الـ 180 القادمة.

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