فوكس يرفع الإثارة قبل خمس محطات على ختامي دبي العالمي للغولف

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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توج الأسترالي ريان فوكس بلقب بطولة أسكتلندا المفتوحة للغولف، ليرفع الإثارة والترقب مع تبقي خمس بطولات فقط على بطولة جولة دي بي ورلد الختامية لموسم جولة دي بي ورلد، التي ستقام في عقارات جميرا للغولف في دبي بالفترة من 17 إلى 20 نوفمبر المقبل، بجوائز مالية تبلغ 10 ملايين دولار أمريكي.

وأنهى فوكس البطولة التي أقيمت على الملعب القديم في سانت أندروز، أعرق ملاعب الغولف في العالم، بمجموع 15 ضربة تحت المعدل، ليحصد اللقب وينال 915 نقطة جعلته يتقدم أربع خطوات ليصبح بالمركز الثالث في ترتيب جولة دي بي ورلد هذا الموسم الصادر اليوم الاثنين، بمجموع 3.119 نقطة.

الترتيب

واستفاد السويدي أليكس نورين والإيرلندي الشمالي كالوم شينكوين من الحصول على وصافة البطولة برصيد 14 ضربة تحت المعدل، ليحصل كل منهما على 478 نقطة، فتقدم نورين 37 نقطة وأصبح بالمركز 23 في ترتيب جولة دي بي ورلد هذا الموسم بمجموع 1.149 نقطة، فيما تقدم شينكوين 19 خطوة ليصبح بالمركز 16 برصيد 1.354 نقطة.

وبحصوله على المركز الثالث في البطولة برصيد 13 ضربة تحت المعدل، عزز الإيرلندي روري ماكلروي صدارته لجولة دي بي ورلد هذا الموسم، بعدما حصل على 254 نقطة، ليرفع إجمالي نقاطه إلى 4.154 نقطة.

5 بطولات

وتبقت خمس بطولات قبل النهائي الكبير في دبي، وهي: بطولة مدريد المفتوحة، بطولة الأندلس ماسترز، بطولة مايوركا المفتوحة، بطولة البرتغال ماسترز، وبطولة نيد بانك الجنوب أفريقية.

ويتأهل اللاعبون أصحاب المراكز الـ 50 الأولى على مدار نتائج الموسم الحالي إلى بطولة جولة دي بي وورلد، الختامية للموسم.

وتشهد روزنامة جولة دي بي وورلد للغولف التي تقام برعاية موانئ دبي العالمي، إقامة 45 بطولة في 24 دولة حول العالم هذا الموسم، منها البطولات التي تقام في الإمارات: بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، بطولة دبي ديزرت كلاسيك برعاية Slync.io، بطولة رأس الخيمة، بطولة رأس الخيمة كلاسيك، بطولة جولة دي بي وورلد، وبطولة جولة دي بي وورلد في عقارات جميرات للغولف.

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