41 متسابقاً من 13 دولة في «الإمارات للتزلج على الماء»

المصدر: أبوظبي - وام

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شهدت منافسات الجولة الثانية من بطولة الإمارات للتزلج على الماء، والتي أقيمت على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي نجاحاً لافتاً بمشاركة 41 متسابقاً من 13 دولة للمرة الأولى، وهي الإمارات، ومصر والأردن، وفلسطين وبريطانيا وإسبانيا، وفرنسا، وهولندا، والبرازيل، والنمسا، والهند، وتايلاند، وكولومبيا، وسجلت الجولة التي نظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية على مرحلتين تطوراً واضحاً على المستويات كافة بفئاتها الأربع.

وحقق خالد سباع من الإمارات المركز الأول، وجاء كارت كازان من كولومبيا ثانياً، وحل عبد الله علي المحرزي من الإمارات ثالثاً.

و في فئة الناشئين أحرز المركز الأول وأفضل استعراض سلطان سيف النعيمي من الإمارات، وحل ثانياً حسين مصطفى من مصر، وجاء ثالثاً حمد ناصر البلوشي من الإمارات.

و في فئة المبتدئين حقق المركز الأول حمد سيف المزروعي من الإمارات، وحل ثانياً سعيد النعيمي من الإمارات، وجاء ثالثاً سلطان المرزوقي من الإمارات.

وضمن فئة السيدات حققت الفرنسية اليزابيت سيلفا المركز الأول، وحلت ثانياً تيرارات بيلارد من تايلاند، بينما جاء ثالثة نورا جاسمين من النمسا.

وقام بتكريم الفائزين الأوائل ناصر الظاهري رئيس قسم السباقات الحديثة في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وخليفة السويدي مشرف السباق، وأحمد الطاهر مشرف عام السباق.

من جانبه وجه سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية الشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيانً رئيس مجلس إدارة النادي على دعمه المتواصل، وأكد الرميثي أن زيادة أعداد المتسابقين خلال النسخة الحالية من السباق وكذلك تنوع جنسياتهم، ساهم في ارتفاع مستوى المنافسة للبطولة، ووجه الشكر لكل أفراد اللجنة المنظمة للسباق والدور والجهد الكبير في التنظيم المميز للحدث.

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