310 لاعبين في انطلاقة موسم «الترايثلون»

المصدر: عجمان - البيان

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شارك 310 لاعبين ولاعبات في السباق الافتتاحي لموسم اتحاد الإمارات للترايثلون، أول من أمس، في منطقة الزوراء بعجمان، وحقق السباق نجاحاً كبيراً، وتميز على مستوى المشاركة والتنظيم، وكذلك في الجانب الفني، وشهد منافسة قوية بين اللاعبين المشاركين في الجولة الأولى من بطولة الدوري، الذي يتكون من 8 جولات، يتعين على اللاعب أو اللاعبة المشاركة في 5 منها على الأقل، من أجل احتساب نتائجه النهائية في ترتيب الفائزين بالدوري، الذي تبلغ جوائزه النهائية 200 ألف درهم.

ففي مسافة سبرنت رجال، توج لوكي ماثيو بالمركز الأول بزمن 01:02:05، وحل سعود الزعابي ثانياً بزمن 01:04:38، وحقق اللاعب محسن آل علي المركز الثالث بزمن 01:05:17.

وفي مسافة أوليمبيك رجال، فاز اللاعب مارتين لوبيكي بالمركز الأول بزمن 02:09:59، وفي مسافة سوبر سبرينت، حصل فاديم دومانت على المركز الأول.

وشهدت منافسات فئة السيدات، فوز اللاعبة لورا براون بالمركز الأول بزمن 02:28:34، في مسافة أوليمبيك سيدات، وفي مسافة سوبر سبرينت سيدات، فازت اللاعبة جيما براون بالمركز الأول بزمن 00:39:41، وفي مسافة سبرينت سيدات، فازت اللاعبة ماريا كاترينو بالمركز الأول بزمن 01:18:07.

وقال بخيت القرص عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للترايثلون، إن أجندة المسابقات المحلية، تهدف لتحضير اللاعبين، ومنحهم استعدادات مثالية، ورفع جاهزيتهم للمنافسات والاستحقاقات المقبلة.

وقال محسن آل علي عضو مجلس الإدارة، إن الدوري يعتبر تحدياً أمام اللاعبين المواطنين لإثبات ذاتهم وقدراتهم، من خلال تقديم مستوى فني متميز، يدعم خطوات تثبيت أقدامهم في تشكيلة المنتخب.

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