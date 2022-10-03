14 لاعباً يستعدون لـ«عربية المضمار» في القاهرة

المصدر: (القاهرة - محمد أبو إسماعيل)

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وصلت أمس إلى القاهرة بعثة منتخبنا الوطني للدراجات للاستعداد للبطولة العربية للمضمار والتي تقام من 5 - 8 الجاري في مضمار الدراجات بالقاهرة، ويترأس البعثة خليفة بن عمير نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الدراجات، وتضم 14 لاعباً ولاعبة، هم يوسف ميرزا، أحمد المنصوري، جابر المنصوري، خالد معيوف، سيف الكعبي، وليد النقبي، عبدالله الحمادي، محمد المطيوعي، صفية الصايغ، شيخة عيسى، زهرة حسين، هدى حسين، مروة كاهور، مريم الزعابي، وتقام البطولة العربية للمضمار في القاهرة، على أن تستكمل بطولة الطريق والدراجات الجبلية في الإمارات في ديسمبر المقبل،

وأكد خليفة بن عمير، أن منتخبنا يهدف إلى المنافسة على كافة الألقاب بتواجد يوسف ميرزا، قائد المنتخب وبطل آسيا والعرب والذي يبحث عن إنجاز عربي جديد.

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