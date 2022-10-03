نجم فريق ميلووكي: إقامة مباريات NBA بأبوظبي أكبر من مجرد حدث رياضي

المصدر: وام

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عبر بوبي بورتيس نجم فريق ميلووكي باكس الأمريكي لكرة السلة، عن سعادته بخوض مباراتين تمهيديتين لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين /NBA/ بالعاصمة أبوظبي.

ويلتقي فريقا أتلانتا هوكس وميلووكي باكس الفائز بلقب البطولة في 2021 يومي 6 و8 أكتوبر الجاري على صالة "الاتحاد آرينا" بجزيرة ياس، وذلك للمرة الأولى في منطقة الخليج العربي.

وتقام المباراتان قبل أقل من شهر على انطلاق الموسم الجديد لدوري السلة الأمريكي للمحترفين، وذلك في إطار شراكة استراتيجية تمتد لسنوات عديدة مقبلة بين دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي والرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية.

ووعد بورتيس /27 عاماً/ الجماهير التي ستتابع هذا الحدث بأنها ستكون على موعد مع تجربة استثنائية لن تنسى.. وقال: "التجربة ستكون رائعة، وأشعر بسعادة بالغة لأنني سأكون جزءا من هذا الحدث، ونتطلع جميعاً لأن نجعل الجماهير تعيش هذه التجربة بتقديم عرض مميز سواء في المباراتين داخل الملعب، أو الأحداث المرافقة لهما خارج الملعب كونه ليس حدثا رياضيا فقط بقدر كونه حدثا مجتمعيا ترفيهيا".

و يعد بورتيس أحد أشهر اللاعبين الحاليين بدوري السلة الأمريكي، وساهم في فوز فريقه بلقب البطولة في 2021 للمرة الثانية في تاريخه، بعد 50 عاما من لقبه الأول عام 1971.

وأكد اللاعب أن حماسه لهذه التجربة في أبوظبي سيدفعه لاصطحاب والدته.. وقال: "أريد أن أكتشف مكانا جديدا لي ولأمي ونتعرف من خلاله على طبيعة الحياة في أبوظبي".

وعن المباراتين قال : "سنخوضهما بأقصى طاقتنا بالتأكيد، لأننا في هذه المرحلة نقوم بتجربة طرق اللعب والقيام بالخطط، ونريد أن نعزز الانسجام بيننا كلاعبين وفريق، وما أعد الجماهير به أنهم سيعيشون تجربة رائعة وممتعة، وسيكون الأمر مختلفا تماماً عن أي مباراة كرة سلة أخرى".

وأكد بورتيس أن كرة السلة لعبة عالمية، وقال: "نرى في الملعب أعلام دول مختلفة للاعبين القادمين من كل بقاع الأرض، وندرك قدرة كرة السلة على صنع أمور إيجابية وجديدة دائماً".

وأضاف: "التحضيرات لانطلاق الموسم أمر مهم للغاية، وهو ما ندركه من خلال هذه الزيارة إلى أبوظبي، التي نرى فيها فرصة لرفع جاهزيتنا والإعداد للوصول إلى أعلى مستوى من اللياقة للمنافسة على اللقب في الموسم الجديد".

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