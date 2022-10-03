بمدينة زايد الرياضية.. "مبادلة العالمية للتنس" تستضيف المصنف الأول عالمياً

المصدر: وام

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أعلن منظمو بطولة مبادلة العالمية للتنس عن مشاركة المصنف الأول عالميا الإسباني كارلوس ألكاراز في الدورة الرابعة عشر من البطولة والتي تقام خلال الفترة من 16 إلى 18 ديسمبر المقبل في المركز الدولي للتنس بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

وأصبح كارلوس ألكاراز أصغر لاعب يصل إلى قمة التصنيف العالمي لرابطة محترفي التنس بعد فوزه ببطولة أمريكا المفتوحة الشهر الماضي.

ويتصدر اللاعب الإسباني، ( 19 عاما) قائمة تضم ستة من أفضل لاعبي التنس الرجال الذين سيتنافسون في البطولة، وذلك إلى جانب كل من التونسية أُنس جابر، المصنفة الثانية عالميا، وإيما رادوكانو المصنفة الأولى في بريطانيا واللتين ستتواجهان ضمن فعاليات اليوم الأول للبطولة.

وحصد ألكاراز، بعد فوزه في سبتمبر الماضي على ملاعب فلاشينج ميدوز، لقبه السادس في سلسلة البطولات الفردية لرابطة محترفي التنس وهو الخامس له العام الجاري، حيث يسير اللاعب من خلال مشاركته للمرة الأولى في بطولة مبادلة العالمية للتنس، على خطى أشهر أساطير اللعبة أمثال روجر فيدرير ونوفاك دجوكوفيتش وأندي موراي ورافاييل نادال، الذي يعد مثله الأعلى والفائز بالبطولة خمس مرات.

وأعرب كارلوس ألكاراز في تصريحات له عن سعادته بالمشاركة في بطولة مبادلة العالمية للتنس في أبوظبي، مؤكدا سعيه لتحقيق المزيد من النجاح.

من جانب آخر أكدت شركة فلاش للترفيه، الشركة المالكة للبطولة، أنها ستكشف عن اسمين إضافيين ينضمان إلى اللاعبين الستة في الأيام القادمة إلى جانب التزامها باستضافة أبرز لاعبي التنس في المنطقة.

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