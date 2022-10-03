«الصاروخ» بطل «أبوظبي للمحامل الشراعية 22 قدماً»

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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أحرز «الصاروخ» لعمر حسين المرزوقي لقب سباق أبوظبي للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أول من أمس، بكورنيش العاصمة ضمن الجولة الخامسة من سباقات فئة 22 قدماً في موسم السباقات البحرية التراثية، والذي شهد مشاركة 50 محملاً شراعياً.

وجاء في المركز الثاني «رحال» لسالم جاسم عبدالله، وثالثاً «مفارج» لأكاديمية أبوظبي البحرية، وفي المركز الرابع «لاهوب» لعبدالله علي جابر الحمادي، فيما احتل المركز الخامس «الذيب» لعبدالله طارق الحوسني، وفي المركز السادس جاء «طوفان» لأحمد إسماعيل المرزوقي، وسابعاً «تواق» لمشعل محمد معيوف، واحتل المركز الثامن «صاروخ» لعبدالعزيز عبدالرحمن، بينما جاء في المركز التاسع «إقلاع» لأكاديمية أبوظبي البحرية، فيما أنهى السباق في المركز العاشر «مهاجر» لماجد خادم المهيري. توج الفائزين سالم راشد االرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وماجد عتيق المهيري مدير إدارة الرياضات البحرية بالنادي.

من جهته، وجّه ماجد عتيق المهيري التهنئة للفائزين بالمراكز الأولى، وكذلك جميع المشاركين، مؤكداً أنه لا خاسر في مثل هذه السباقات الخاصة بالتراث الوطني الأصيل، كما وجّه التحية للجميع على الالتزام التام بكافة اللوائح والقوانين المنظمة، مشيداً بدور شركاء النادي في إنجاح كافة الأحداث التي تقام تحت مظلته.

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