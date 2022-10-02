بوغاتشار وصيف جولة إميليا

المصدر: (بولونيا - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

فاز تادي بوغاتشار دراج فريق الإمارات، بوصافة جولة إميليا للدراجات الهوائية، والتي أقيمت على مسار بطول 198.7 كم، انتهى بمسافة تسلق شاقة على امتداد 2 كم، في سان لوكا في بولونيا، وتمكن فريق الإمارات للدراجات الهوائية من السيطرة على وتيرة السباق في النصف الثاني من المسار، مع الوصول إلى المنحدر الأول في سان لوكا.

وشهد السباق منافسة قوية بين تادي بوغاتشار، ومنافسه الإسباني إنريك ماس من فريق موفيستار، قبل أن يتمكن الأخير من اجتياز خط النهاية أولاً.

قال بوغاتشار: قدَّم فريق الإمارات أداء قوياً، وبذلت قصارى جهودي في نهاية السباق لأتوج جهود الفريق، إلا أن منافسي ماس كان أسرع وأقوى مني، وأنا سعيد بالفوز بالمركز الثاني، وأسعى إلى تحقيق نتائج أفضل في السباقين المقبلين في لومبارديا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز