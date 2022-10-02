الإمارات بطل «آسيوية محترفي الجوجيتسو»

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

توج فريق كوماندو جروب بالمركز الأول ببطولة آسيا لمحترفي الجوجيتسو، والتي نظمها اتحاد اللعبة بالتعاون مع رابطة أبوظبي الدولية للمحترفين في صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية، وحل بالمز الرياضية «تيم 777» وصيفاً، والعين ثالثاً، وفي تصنيف الدول حققت الإمارات الصدارة، تلتها البرازيل وكولومبيا.

وحضر منافسات الختام عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ومحمد الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، والعميد محمد حميد الظاهري، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وطارق البحري مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو.

وقال محمد سالم الظاهري، شهدت البطولة منافسات قوية وتواجداً دولياً لأبرز الأبطال العالميين وهو ما يميز بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو التي تواكب طموحات الاتحاد، وتجهز الأبطال للمشاركات القارية والعالمية الكبرى، وخصوصاً بطولتي العالم وبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.

وأضاف: تابعنا مجموعة من النزالات الرائعة كان نجومها أبناء وبنات الإمارات، وهو ما يدعو إلى التفاؤل لأنهم بهذا الأداء قادرون على الوصول والحفاظ على القمة مع الاستمرار في بذل الجهد، ومواصلة الاحتكاك مع أفضل لاعبي العالم، وأنا على ثقة بأن الاستراتيجية التي وضعها الاتحاد تضمن تطور اللعبة وإنتاج جيل مستدام من الأبطال الذين سيواصلون مسيرة تقدم الدولة على ساحة الجوجيتسو العالمية وترسيخ ريادتها.

دعم

ونوّه الظاهري بالدعم اللامحدود للقيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين، والتي أرست دعائم تطوير رياضة الجوجيتسو، وتوسيع انتشارها، وتكامل العمل والمنظومة بين الاتحاد وأندية وأكاديميات الدولة التي أولت المشاركة في هذه البطولات أهمية كبرى، وبالتالي فإنهم شركاء النجاح في تطوير البطولات المحلية والعالمية.

منافسات شيقة

وشهدت المنافسات نزالات من العيار الثقيل وأجواء حماسية بين اللاعبين واللاعبات من مختلف أنحاء العالم من فئات الكبار والمحترفين حملة الأحزمة الأزرق والبنفسجي والبني والأسود. وكان لافتاً الحضور الجماهيري الكبير ومؤازرتهم المتواصلة للاعبين واللاعبات الذين نجحوا في تقديم مستويات متميزة وسعوا بجد للارتقاء بتصنيفهم السنوي المعتمد لدى رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، إذ تمنح البطولة الفائز بالمركز الأول 1400 نقطة عن كل فئة، وهو ما يجعلها ذات أهمية خاصة بالنسبة للمحترفين.

بطولة مهمة

وقال رودريجو فاليريو مدير العمليات في رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، إن بطولة آسيا للمحترفين تعتبر واحدة من أهم بطولات الرابطة التي تنظمها داخل الدولة وتستقطب مشاركات عالمية لعدد من النجوم المصنفين على المستوى الدولي انطلاقاً من إيمانهم بأن البطولات التي تنظمها أبوظبي تسهم في ترسيخ مسيرتهم الاحترافية وتؤهلهم للمنافسة في أكبر البطولات العالمية.

وأضاف: الدقة المتناهية والاحترافية في تنظيم البطولات واستقبال مئات اللاعبين واللاعبات ضمن أجواء تنافسية رائعة، يقف خلفها فريق عمل متمرس دأب خلال الأعوام الماضية على تنظيم أكثر من 100 بطولة سنوية في قارات العالم الخمس.

الأفضل

وقال اللاعب فرانسيسكو جوناس أندراده، حزام أسود من أكاديمية «PSLPB سيسيرو كوستا» في البرازيل، والذي ينافس في فئة المحترفين وزن 62 كلغم: أحرص على المشاركة في جميع البطولات الدولية التي تستضيفها العاصمة أبوظبي كونها توفر بيئة تنافسية مثالية، وبصفتي لاعباً محترفاً أطمح في الارتقاء بالتصنيف العالمي، ونستغل وجودنا في أبوظبي بأفضل الوسائل المتاحة وبدأنا استعداداتنا مبكراً للمشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في نوفمبر المقبل.

نزالات قوية

وأكدت البرازيلية إنغريد سوزا، أن مستوى البطولة مرتفع، وقالت: خضنا عدة نزالات قوية تطلبت منا جهداً مضاعفاً للفوز.

وأضافت: أصبحت أبوظبي المقصد الأول لمحترفي الجوجيتسو البرازيليين لما توفره من مقومات تنافسية عالية، وها نحن هنا نشارك اليوم في البطولة التي نعتقد بأنها نسخة مصغرة لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وستساعدنا في الإعداد لهذا الاستحقاق المهم في نوفمبر.

إنجاز

وأكد عبدالملك آل مرضي لاعب المنتخب السعودي للجوجيتسو ونافس في فئة المحترفين حزام أسود، أن الحصول على الميدالية البرونزية في منافسات بطولة آسيا لمحترفي الجوجيتسو إنجاز طيب في ظل وجود عدد كبير من الأبطال المصنفين، وسأتدرب جيداً خلال الأسابيع المقبلة استعداداً لقادم البطولات وعلى رأسها بطولة أبوظبي العالمية للمحترفين التي أطمح أن أحقق خلالها أهم إنجاز في مسيرتي.

بطولة أبوظبي العالمية هي الهدف

وقال سلطان العويس لاعب نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس حزام أسود، الذي ينافس في فئة المحترفين: أجواء البطولة كانت مثالية وتنافسية جداً، خضت عدة نزالات قوية اليوم مع لاعبين نافسوا لأكثر من ثلاثة أعوام في فئة الحزام الأسود لكنني خرجت بالكثير من المكاسب، وأتطلع بشغف إلى منافسات بطولة أبوظبي العالمية للمحترفين في نوفمبر المقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز