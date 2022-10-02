«الكويت» جاهز لاستقبال منافسات «عربية السلة» 34

المصدر: الكويت – أحمد عبد اللطيف

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أنهت اللجنة العليا المنظمة للبطولة العربية الـ 34 لكرة السلة برئاسة بدر العصيمي نائب رئيس نادي الكويت ترتيبات استضافة البطولة التي ينظمها النادي خلال الفترة من 5 وحتى 15 الجاري، ويشارك في البطولة 16 فريقاً تم تقسيمها إلى 4 مجموعات، وأعلنت اللجنة جاهزية النادي لاستقبال الفرق، وتوفير كل متطلبات تنظيم بطولة ناجحة.

ووضعت القرعة نادي الكويت وصيف النسخة الأخيرة وصاحب الأرض في المجموعة الأولى بجانب أهلي بنغازي الليبي، الاتحاد السكندري المصري، الاتحاد السوري، بينما جاء الأهلي المصري حامل اللقب، في المجموعة الثانية بجانب الغرافة القطري، والرياضي اللبناني، الميناء اليمني، وضمت المجموعة الثالثة الأهلي البحريني، البشائر الرياضي العماني، كاظمة الكويتي، السد القطري، وحل الجهراء الكويتي ممثل الكويت الثالث في البطولة في المجموعة الرابعة بجانب بيروت اللبناني، وداد بوفاريك الجزائري، دجلة الجامعة العراقي، ويشهد اليوم الافتتاحي للبطولة مواجهات الأهلي المصري مع الميناء اليمني والاتحاد السكندري مع أهلي حلب السوري، والكويت الكويتي مع الأهلي الليبي.

من ناحية أخرى تابع اللواء إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة استعداد نادي الكويت واللجان العاملة لاستضافة المنافسات والوقوف على جاهزية الصالات التي ستستضيف المنافسات وتدريبات الفرق المشاركة، حيث تابعت لجان الاتحاد العربي المختلفة كل الأمور الفنية والإدارية، حيث يتطلع الجميع لتنظيم بطولة متميزة في ظل المشاركة الكبيرة من الأندية العربية والتي ستشهد منافسة قوية بين جميع الفرق وخصوصاً فريق الكويت الكويتي الذي يمني النفس بالتتويج بعدما خسر اللقب في النسخة الأخيرة أمام الأهلي المصري الذي يطمح في الحفاظ على لقبه.

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