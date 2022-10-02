منتخبات الغولف إلى تونس للمشاركة في «العربية»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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تتوجه منتخبات الغولف صباح اليوم الاثنين عن طريق مطار دبي إلى تونس للمشاركة في البطولة العربية الواحدة والعشرين للشباب تحت 18 سنة والناشئين تحت 15 سنة، والثانية للأشبال تحت 13 سنة، والأولى للفتيات تحت 15 سنة، والثانية عشرة للسيدات، والمقامة بملعب غولف سيتروس في مدينة الحمامات التونسية، خلال الفترة من 3 ولغاية 9 أكتوبر الجاري، بمشاركة نخبة منتخبات الدول العربية سواء على صعيد القارة الآسيوية أو الدول في القارة الأفريقية.

البعثة

يرأس بعثة المنتخبات الوطنية خالد مبارك الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للغولف مدير المنتخبات الوطنية، ويضم الوفد كلاً من أكرم سكيك المدير العام للاتحاد، وسمير الولاني مدرب المنتخبات، وإبريل فارني مدربة الفتيات، إضافة إلى كل من اللاعبين: راشد الجسمي ومحمد سكيك وعبدالله السويدي في منتخب الشباب، وسلطان الجسمي وعبدالله كلبات وراشد النقبي في منتخب الناشئين، وعبدالله درويش وحميد السويدي وعبدالله سالمين في الأشبال، ومنتخب السيدات المكون من اللاعبات حمدة السويدي وعلياء العمادي وسارة علي.

ثقة وتفاؤل بالمستقبل

وكشف اللواء «م» الطيار عبدالله السيد الهاشمي نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف، عن تطلعات منتخبات الدولة في الاستحقاق العربي إلى التمثيل المشرف للغولف الإماراتي، والاستفادة قدر الإمكان من الخبرات المتطورة والاحتكاك القوي بنخبة لاعبي الغولف العرب بصورة عامة، والمغرب على وجه التحديد.

وقال الهاشمي: «تمثل بطولة تونس محطة مهمة ضمن استراتيجية اتحاد الغولف الإماراتي، التي استهلت مطلع العام الجاري في سبيل تطوير مستوى لاعبي ولاعبات الدولة، خاصة في المراحل السنية». وأوضح: «ثقة كبيرة في قدرة لاعبي ولاعبات الدولة لتقديم الأداء الأفضل والسعي للمنافسة على منصات التتويج رغم صعوبة المهمة في ظل الوجود القوي للاعبين العرب».

التحضيرات

وأضاف الهاشمي: جميع منتخباتنا خضعت لتجمعات داخلية ومعسكرات خارجية إبان الاستعدادات للمشاركة في البطولة المحلية والعربية والآسيوية للبنين والبنات، وذلك ضمن حرص اتحاد اللعبة على توفير كافة متطلبات نجاح استراتيجيته في مواصلة تطوير أداء لاعبي ولاعبات الغولف الإماراتي، والتي تكللت هذا الصيف بإقامة معسكر خارجي لجميع المنتخبات الوطنية بمختلف مراحلها السنية في المغرب، هدف إلى استفادة لاعبي ولاعبات الدولة من الخبرات المتطورة للغولف المغربي، الذي يعد الأفضل على مستوى المنطقة.

كما نقل الهاشمي لأبنائه في بعثة منتخبات الدولة المتجهة إلى تونس، قبل مغادرتهم البلاد، تحيات الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد، مع تمنياته لهم بالتوفيق والنجاح في هذا المحفل العربي، مجدداً ثقته الكاملة فيهم لإدراكهم حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم.

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