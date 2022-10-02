دبا الحصن يكرم بطلات ألعاب القوى
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كرم نادي دبا الحصن فريق الشابات لألعاب القوى بالنادي عقب تحقيقهن المراكز الأولى في بطولة الدولة الفرقية للجري (ذهبية وفضية وبرونزية). وأشادت إدارة النادي بنتائج لاعبات ألعاب القوى خلال الموسم وتحقيقهن لإنجاز رياضي جديد بجانب وجود مواهب واعدة وداعمة للرياضة الإماراتية، حضر حفل التكريم طالب علي البلي رئيس لجنة الألعاب الفردية وإبراهيم القحطاني مشرف الألعاب الفردية ومريم أحمد إدارية الفريق.
ونقل طالب علي تحيات رئيس مجلس إدارة نادي دبا الحصن إبراهيم بغداد للاعبات، مشيداً بنتائجهن المميزة.