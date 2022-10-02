مليحة والنصر يتجاوزان الوصل ودبا الحصن بكأس اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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حقق الفريق الأول لكرة اليد بنادي مليحة وبعقر داره فوزاً كبيراً على ضيفه فريق الوصل في ثالثة جولات الدور التمهيدي ببطولة كأس الإمارات لرجال اليد ضمن مباريات المجموعة الأولى وبنتيجة عريضة 19/31، كما حقق النصر فوزاً عريضاً على مضيفه فريق دبا الحصن في ثالثة جولات الدور التمهيدي للبطولة في منافسات المجموعة الثانية وبنتيجة 27/36 ومنحته الصدارة.

وقدم فريق مليحة بعقر داره عرضاً يحسب له لعباً ونتيجة دانت له الأفضلية منذ بداية المباراة 5/2، رغم المساعي الوصلاوية لتعديل النتيجة والتي لم تفلح بنهاية الشوط الأول الذي حسمه أصحاب الأرض لصالحهم بنتيجة 13/9.

وعزز أصحاب الأرض تقدمهم بمزيد من الأهداف في ظل مشاركة الفريق الوصلاوي بلاعبيه المواطنين وبغياب المحترف الوحيد المصري أحمد غريب أبو المجد الغائب لمشاركته مع نادي وفاق عين تونه الجزائري على سبيل الإعارة في البطولة الإفريقية الـ 43 للأندية البطلة لكرة اليد بتونس.

وبختام الجولة حافظ شباب الأهلي على الصدارة برصيد 6 نقاط ومليحة وصيفاً برصيد 4 نقاط والوصل ثالثاً بنقطتين، في ظل غياب الشارقة عن المشاركة حتى الآن بالبطولة.

واعتلى فريق النصر قمة مجموعته الثانية بالبطولة برصيد 6 نقاط مثلت العلامة الكاملة عقب فوزين على حساب العين 26/23 والثاني على حساب دبا الحصن 36/27، وتبقى له مباراة مجلة مع فريق الجزيرة لمشاركة عدد من لاعبي الجزيرة مع الشارقة في بطولة الأندية العربية لليد بتونس، ويحتل العين المركز الثاني برصيد 4 نقاط ودبا الحصن ثالثاً برصيد نقطتين، في ظل غياب الجزيرة حتى الآن عن المشاركة.

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