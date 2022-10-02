منى المري تتوج الفائزات في "ترايثلون دبي للسيدات 2022"

المصدر: البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، كرّمت سعادة منى غانم المرّي، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة اليوم (الأحد) الفائزات في النسخة الخامسة من "ترايثلون دبي للسيدات"، الحدث الأول من نوعه في المنطقة المخصص للسيدات، والذي شهد مشاركة واسعة من مختلف الجنسيات والأعمار، ونظمه مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع نادي دبي للسيدات.

شارك في مراسم تتويج الفائزات بالمراكز الأولى بجميع الفئات الفردية والفرق، كل من شمسة صالح، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، وفوزية فريدون رئيسة قسم رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي.

زيادة المشاركة

وبهذه المناسبة قالت سعادة منى غانم المرّي، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة "نعمل بتوجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة رئيسة نادي دبي للسيدات، على رفع مستوى تنافسية المرأة ضمن مختلف القطاعات، وتعزيز تواجدها في الأوساط الرياضية، كما أن تحقيق التوازن بين الجنسين كذلك في المجال الرياضي من الأهداف التي نسعى لتحقيقها".

وأضافت: "دعم سمو الشيخة منال بنت محمد للمرأة يأتي انطلاقاً من إيمان سموها بقدرة المرأة على تحقيق التميز في هذا المجال، والموازنة بين مسؤولياتها الاجتماعية والمهنية وممارسة الرياضة التي اعتمدتها دبي كأسلوب لحياة صحية من خلال الفعاليات التي تستضيفها وتنظمها الإمارة على مدار العام"، مؤكدةً سعادتها أن ترايثلون دبي للسيدات بات من الفعاليات الرائدة على خارطة الرياضة النسائية على المستويين المحلي والدولي. وأعربت سعادتها عن تقديرها للمشاركة الواسعة التي استقطبها "ترايثلون دبي للسيدات" من قبل المواطنات والمقيمات.

رعاية كبيرة

وقالت سعادتها: "تحظى المرأة برعاية كبيرة من قِبل القيادة الرشيدة ضمن مختلف المجالات بما في ذلك المجال الرياضي، لتأهيلها لتحقيق الريادة والتميز في شتى المنافسات المحلية والاقليمية والدولية، كذلك زيادة تمثيلها في مجالس الإدارات الرياضية بتعاون وثيق مع الشركاء الاستراتيجيين وفي مقدمتهم مجلس دبي الرياضي ".

ووجهت سعادة منى المرّي دعوة إلى المرأة للاهتمام بالرياضة والمشاركة في الفعاليات والبطولات الرياضية بما يسهم في النهوض بمستوى مشاركة المرأة رياضياً في دولة الإمارات ، تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في شأن توفير كافة الإمكانات والقدرات للمرأة لتتمكن من الإبداع الرياضي والمشاركة في تقديم التمثيل المشرف للدولة في المحافل الرياضية الخارجية.

نموذج عالمي

من جانبه، أكد سعادة سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي أن رؤية ودعم القيادة الرشيدة جعلت من دولة الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى به في تقدير وتمكين المرأة، حتى أصبحت رائدة بقياداتها النسائية في مختلف المجالات، من خلال دعم مشاركة المرأة في المواقع القيادية وتمكينها لأداء دورها في خدمة الوطن وصناعة المستقبل.

وأضاف: "يحرص مجلس دبي الرياضي على إطلاق المبادرات التي تهدف إلى تعزيز دور المرأة في القطاع الرياضي سواء على مستوى التمكين والتطوير أو الممارسة لتحقيق الإنجازات، وذلك من خلال تنظيم العديد من البطولات والفعاليات والبرامج التي تسهم في تفعيل دور المرأة الإماراتية بالمشاركة الفعالية ضمن المنافسات والبطولات الرياضية".

وأوضح قائلاً: "يُعد ترايثلون دبي للسيدات أحد أهم المبادرات التي يحرص مجلس دبي الرياضي على استمرار تنظيمها بالتعاون مع نادي دبي للسيدات، وهو حدثٌ نفخر به لدوره في نشر ثقافة ممارسة الرياضة وتحفيز السيدات من مختلف الجنسيات والأعمار والمستويات البدنية على المشاركة للتنافس في الحدث، سواء للفوز وتحقيق الألقاب أو لنيل شرف المشاركة في هذا الحدث المميز، الأمر الذي يزيد من تشجيع المرأة على ممارسة الرياضة والنشاط البدني على نطاق أوسع".

سوبر سبرنت

وقد فازت أسماء الحاج بالمركز الأول في سباق سوبر سبرنت فئة المواطنات بعد إنهائها السباق في زمن 59:24 دقيقة، تلتها خولة المهيري في المركز الثاني بزمن 1:03:51 ساعة، وحلت آسيا الشحي في المركز الثالث بزمن 1:15:56 ساعة، وفي الفئة المفتوحة فازت البريطانية كالي جونسون بالمركز الأول بعد إنهائها السباق في زمن 44:12 دقيقة، تلتها الأيرلندية هازل ماكي في المركز الثاني بزمن 44:31 دقيقة، وحلت الجنوب أفريقية جيد كرامر في المركز الثالث بزمن 47:00 دقيقة، وفي فئة الفرق فاز فريق هيئة الطرق والمواصلات بدبي (1) بالمركز الأول بزمن 42:34 دقيقة، تلاه فريق هيئة الطرق والمواصلات بدبي (2) بالمركز الثاني بزمن 45:22 دقيقة، وحل فريق شرطة أبوظبي في المركز الثالث بزمن 45:24 دقيقة.

سباق سبرنت

وفازت فاطمة الحميري بالمركز الأول في سباق سبرنت فئة المواطنات بزمن 1:36:14 ساعة، وفي الفئة المفتوحة فازت الأيرلندية ديردري كيسي بالمركز الأول بعد إنهائها السباق في زمن 1:03:31 ساعة، تلتها البريطانية جيس تول في المركز الثاني بزمن 1:08:07 ساعة، وحلت البريطانية سارة داف في المركز الثالث بزمن 1:10:29 ساعة، وفي فئة الفرق فاز فريق شرطة أبوظبي بالمركز الأول بزمن 1:07:26 ساعة، تلاه فريق بيترا في المركز الثاني بزمن 1:22:59 ساعة، وحل فريق إيه آند إم في المركز الثالث بزمن 1:28:23 ساعة.

المسافة الأولمبية

وفي سباق المسافة الأولمبية فئة المواطنات، فازت هناء النابلسي بالمركز الأول بالمركز الأول بعد إنهائها السباق في زمن 2:46:24 ساعة، وفي الفئة المفتوحة فازت الروسية ماريا سوشوفيتش بالمركز الأول بعد إنهائها السباق في زمن 2:15:51 ساعة، تلتها الفرنسية ساندرين زاندوتي في المركز الثاني بزمن 2:22:23 ساعة، وحلّت الألمانية ستيفاني ترومبيتا في المركز الثالث بزمن 2:24:40 ساعة.

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