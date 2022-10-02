سلطان بن خليفة بن شخبوط يفوز برئاسة الاتحاد الآسيوي للشطرنج لولاية خامسة

المصدر: وام

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فاز الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان برئاسة الاتحاد الآسيوي للشطرنج بالتزكية لولاية خامسة حتى عام 2026، وذلك بعد إغلاق باب الترشح للانتخابات دون أن يتقدم أي منافس على منصب الرئيس .

وأهدى الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان هذا الإنجاز إلى القيادة الرشيدة والشعب الإماراتي، والحركة الرياضية في الدولة، مؤكدا أن الفوز اعتراف دولي بمكانة الإمارات المرموقة في مجال رياضة الشطرنج، التي حققتها بفضل الدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

وأشاد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان بجهود فريق العمل الذي ساهم في تحقيق هذا الإنجاز الكبير.

وبهذا الفوز يحتفظ الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان بمنصبه في عضوية المجلس الرئاسي للاتحاد الدولي للشطرنج وهو أعلى سلطة إدارية للاتحاد الدولي للعبة .

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