7 ميداليات لأبطال الإمارات في «الجائزة الكبرى للجوجيتسو» بألمانيا

المصدر: غيلسنكيرشن - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

في إنجاز جديد للمنتخب الوطني للجوجيتسو حصد أبطالنا 7 ميداليات في منافسات اليوم الأول من بطولة الجائزة الكبرى للجوجيتسو التي تقام في مدينة غيلسنكيرشن الألمانية، 3 ذهبيات وفضيتان وبرونزيتان، وحصد الذهب كل من البطلة شمّا الكلباني «وزن 63 كلغم» للسيدات، ومايد الشحي «وزن 56 كلغم»، وخالد الشحي «وزن 62 كلغم»، فيما توّج بميداليتين فضيتين كل من عمر السويدي «وزن 56 كلغم»، ومحمد السويدي «وزن 69 كلغم»، وحقق ذياب النعيمي برونزية وزن 56 كلغم، ومروة الحوسني برونزية وزن 70 كلغم.

إهداء

وأهدى مبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو ورئيس بعثة المنتخب الإنجاز إلى القيادة الرشيدة التي تقف خلف كل إنجاز عالمي، مشيراً إلى أن أبطال المنتخب تألقوا بشكل لافت على البساط، ونقلوا الصورة المشرّفة لجوجيتسو الإمارات وتطوره الكبير خلال الأعوام الماضية، وقال: نشعر بسعادة كبيرة لتحقيقنا هذا العدد من الميداليات في اليوم الأول من البطولة، وأثبت كل من شمّا الكلباني وخالد ومايد الشحي أنهم من معدن الأبطال وحلّقوا بالذهب متفوقين على منافسين متمرسين من أصحاب الخبرة، وهذه النتائج ليست بغريبة على أبطال وبطلات الجوجيتسو في الإمارات وخصوصاً بعد النتائج المبهرة في دورة الألعاب العالمية الأخيرة (برمنغهام 2022) يوليو الماضي وقبلها بطولة آسيا بالبحرين في مارس 2022.

رقم صعب

وأوضح المنهالي أن أبطال الإمارات الذين صعدوا منصة التتويج ولم يحالفهم الحظ في تحقيق الذهب كانوا رقماً صعباً ونافسوا بقوة وندية حتى النهاية، وثقتنا فيهم لم تهتز حيث أنهم قادرون على الاستفادة من مشاركتهم الحالية بتحقيق الذهب في بطولة العالم وهو الهدف الأسمى لهم خلال هذا العام.

وأشار المنهالي إلى أن فرصة منتخب الإمارات في رفع رصيده من الميداليات الملونة في بطولة الجائزة الكبرى بألمانيا لا تزال قائمة، وقال: أحد المكاسب المهمة لبطولة الجائزة الكبرى في ألمانيا يكمن في أنها تمنح 100 نقطة تصنيفية للمتوجين بالذهب، و80 نقطة للفائزين بالميداليات الفضية، و60 نقطة لأصحاب الميداليات البرونزية، وهو الأمر الذي يكسب اللاعبين أفضلية في قرعة نزالات بطولة العالم بأبوظبي التي ستنطلق نهاية أكتوبر الجاري.

سعادة

وعبرت البطلة شمّا الكلباني عن سعادتها للفوز بالذهبية وأشارت إلى أنها خاضت نزالات صعبة ونجحت في التفوق على عدد من البطلات، وقالت: الميدالية ستشكل حافزاً كبيراً لي قبل خوض بطولة العالم، التي استهدف فيها الذهبية بما يدعم احتفاظ منتخبنا الوطني بلقبه في هذه البطولة للعام الثالث على التوالي.

عمل جماعي

وقال خالد الشحي الذي حقق ذهبية وزن 62 كلغم إن الإنجاز تحقق نتيجة العمل الجماعي وروح الفريق الواحد والجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد والجهاز الفني في التأهيل والتدريب وتوفير المعسكرات لتقديم مستويات تليق بمكانة الوطن، وسنغلق صفحة البطولة وندخل في رحلة الاستعداد إلى الاستحقاق الأهم وهو بطولة العالم في أبوظبي التي نتطلع من خلالها إلى تعزيز رصيد دولة الإمارات من الإنجازات وترسيخ ريادتها العالمية في رياضة الجوجيتسو.

وقال مايد الشحي صاحب ذهبية وزن 56 كلغم: واجهت زميلاً في المنتخب عمر السويدي، ما يدلّ على التطور الكبير الذي تشهده رياضة الجوجيتسو في الدولة حيث أصبح أبطال الإمارات يتسيدون منصات التتويج الدولية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز